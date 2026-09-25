Συνταξιοδοτικό: Υιοθετείται πρόταση ΔΗΠΑ για πολύτεκνες μητέρες – Έως 28 χρόνια ασφάλισης από το κράτος

Η κυβέρνηση υιοθετεί πρόταση της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος για τον οποίο το κράτος θα καταβάλλει κοινωνικές ασφαλίσεις για πολύτεκνες μητέρες που μένουν στο σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά τους, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο Υπουργός άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί ή ακόμη και να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο η πρόνοια για επιβολή εισφορών επί των μερισμάτων.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση του κ. Μουσιούττα με τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, και αξιωματούχους του κόμματος, την Παρασκευή το απόγευμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς οι πτυχές της επικείμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η εισήγηση της ΔΗΠΑ προβλέπει «αυξημένη επιχορήγηση» για την περαιτέρω αναγνώριση του ρόλου των πολύτεκνων οικογενειών.

Με βάση το νομοσχέδιο, το κράτος θα χορηγεί ήδη κοινωνικές ασφαλίσεις για τρία χρόνια για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί μιας μητέρας. Με την πρόταση της ΔΗΠΑ, ο χρόνος θα αυξάνεται στα τέσσερα χρόνια για το τέταρτο παιδί και στα πέντε για το πέμπτο, φτάνοντας μέχρι και τα 28 χρόνια.

«Μας αναφέρθηκε στη συζήτηση μέσα, να δούμε αν μπορούμε για το 4ο ή το 5ο παιδί να διαφοροποιηθεί και εμείς το βρίσκουμε πάρα πολύ λογικό», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας.

Πρόσθεσε ότι μια πολύτεκνη μητέρα που δεν εργάζεται δεν θα λαμβάνει την κοινωνική σύνταξη που ίσχυε παλαιότερα, αλλά κανονική σύνταξη, καθώς θα έχει συμπληρώσει αρκετά περισσότερα από 15 έτη. «Θα παίρνει κανονική σύνταξη σαν να ήταν εργαζόμενη, ενώ δεν εργάζεται, αλλά εργάζεται στο σπίτι για να φροντίσει τα παιδιά της», είπε.

Ο κ. Καρογιάν χαρακτήρισε την πρόταση «ακόμα μια καινοτομία». Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι είχε υιοθετηθεί εισήγηση της ΔΗΠΑ για αυξημένη ελάφρυνση των πολύτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σε ερώτηση για την πρόνοια του νομοσχεδίου σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων, ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι οι υφιστάμενες προτάσεις δεν αποτελούν τελική θέση, αλλά βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Το θέμα έχει προκαλέσει ανησυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως είπε, όλα θα οριστικοποιηθούν με την κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. «Υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Δεν λέμε ότι έχουμε το θέσφατο και τη σοφία και δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση ή ακόμη και αφαίρεση του θέματος των μερισμάτων από την εξίσωση.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι πρόθεση είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να λειτουργήσει την 01/01/27. Στόχος, όπως είπε, είναι οι συνταξιούχοι να αισθανθούν τη διαφορά στις τσέπες τους, μικρή ή μεγαλύτερη, από την 1η Φεβρουαρίου, με το πρώτο έμβασμα που θα λάβουν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος των συναντήσεων με τα κόμματα, ώστε το νομοσχέδιο να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο διάλογος δεν σταματά, καθώς το Υπουργείο παραμένει διαθέσιμο για καθημερινές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τα οργανωμένα σύνολα.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ τόνισε από την πλευρά του την ανάγκη να προχωρήσουν οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με στόχο την προστασία των ευάλωτων και τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

«Μετά από 46 χρόνια διαδικασιών αλλά και εφαρμοσμένων πολιτικών, ήρθε η ώρα να υπάρξει μια μεγάλη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο κ. Καρογιάν, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή «δεν επιτυγχάνεται ούτε βέβαια με λόγια, ούτε με συνθήματα, ούτε με λαϊκίστικες προσεγγίσεις».

Ανέφερε ότι στόχος είναι η αύξηση των συντάξεων για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Δεν νομίζω να θέλει κάποιος να δυναμιτίσει τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, ούτε και νομίζω να θέλει κάποιος να υποθηκεύσει κάποια πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθούν οι αναγκαίες ισορροπίες και να ενισχυθούν οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.

«Στόχος μας είναι να τα αυξήσουμε χωρίς να διασαλεύσουμε και να τινάξουμε στον αέρα αυτά που όλοι καταφέραμε να κάνουμε για την οικονομική ανθεκτικότητα, αλλά και την προοπτική της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Καρογιάν γνωστοποίησε ότι η ΔΗΠΑ κατέθεσε στο Υπουργείο εγχειρίδιο με ερωτήματα και εισηγήσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο τη διαμόρφωση ευρύτερου πλαισίου συναινέσεων γύρω από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ