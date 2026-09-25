Τραμπ: Πολύ θετική για τις δύο χώρες η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ θετική για τις δύο χώρες» την επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στις σχέσεις τους και θα συνεχίσουν τις επαφές τους.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα αποτελέσουν σχέση στρατηγικής σταθερότητας, βασισμένη στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα. Ανέφερε ακόμη ότι συμφώνησε με τον κ. Τραμπ να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Κινέζος Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε δύο «ευκαιρίες» για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του στο εγγύς μέλλον. Η πρώτη θα είναι στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), τον Νοέμβριο στην Κίνα, και η δεύτερη στη σύνοδο κορυφής της G20, τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με συνάντηση για τσάι στον Λευκό Οίκο και, στη συνέχεια, με επίσκεψη των δύο ηγετών στα Εθνικά Αρχεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ