«Άρχισαν τα όργανα» στη Γερμανία: Τέλος στην τοποθέτηση «λίθων μνήμης» στην πόλη Χαϊντενάου για θύματα του Ολοκαυτώματος - Το CDU υιοθέτησε πρόταση της ακροδεξιάς

Η πόλη Χαϊντενάου της Σαξονίας αποφάσισε να απαγορεύσει τη μελλοντική τοποθέτηση των χαρακτηριστικών χάλκινων πλακιδίων, τα οποία τοποθετούνται στα πεζοδρόμια έξω από κτήρια στα οποία έζησαν θύματα διώξεων των Ναζί (Stolpersteine).

Η απόφαση ελήφθη από την πλειοψηφία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στον δήμο, η οποία αποδέχτηκε σχετική πρόταση της αντιπροσωπείας της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο δημοτικό συμβούλιο. Οι υποστηρικτές της πρότασης υποστήριξαν ότι πολλοί κάτοικοι θεωρούσαν τα πλακίδια ακατάλληλα, επειδή είναι ενσωματωμένα στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο και μπορεί κανείς να τα πατήσει και να σκοντάψει.

Οι «Stolpersteine» αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κουλτούρας μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία. Η AfD έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία, με τον πρώην αρχηγό του κόμματος να περιγράφει τη ναζιστική περίοδο ως «κουτσουλιά στη γερμανική ιστορία».

Αντιδράσεις τη στάση του CDU

Η απόφαση προκάλεσε νέα συζήτηση γύρω από τη στάση του CDU απέναντι στο λεγόμενο «Brandmauer» («τείχος προστασίας»), δηλαδή την άτυπη πολιτική γραμμή με την οποία τα μεγάλα γερμανικά κόμματα αποκλείουν κάθε επίσημη συνεργασία με το AfD.

Οι τοπικές οργανώσεις τόσο του AfD όσο και του CDU δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

«Είμαι συγκλονισμένη που ένα δημοκρατικό κόμμα επέλεξε να στηρίξει έναν τόσο προφανή ελιγμό του εξτρεμιστικού AfD», δήλωσε στον όμιλο εφημερίδων Funke η Σάρλοτ Κνόμπλοχ, επικεφαλής περιφερειακής εβραϊκής οργάνωσης στη Βαυαρία.

Η υπερψήφιση της πρότασης ήρθε σε αντίθεση με τη θέση της δημοτικής αρχής, η οποία είχε επισημάνει πριν από την απόφαση ότι μια γενικευμένη απαγόρευση της μελλοντικής τοποθέτησης «λίθων μνήμης» (Stolpersteine) δεν ήταν ούτε αναγκαία για τη δημιουργία κεντρικού μνημείου ούτε επαρκώς αιτιολογημένη από την ίδια την πρόταση.

Από την άλλη, όσοι στήριξαν την πρόταση υποστήριξαν ότι αρκετοί κάτοικοι θεωρούν τις «λίθους μνήμης» ακατάλληλο τρόπο τιμής στα θύματα, επειδή τοποθετούνται στο οδόστρωμα ή στα πεζοδρόμια και, λόγω της θέσης τους, μπορεί να πατιούνται από περαστικούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters