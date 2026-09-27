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Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στη Σια μετά από ανάφλεξη οχήματος

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο κρατικό δάσος Καρρής και κατασβέστηκε μέσα σε 23 λεπτά.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που προκλήθηκε από την ανάφλεξη οχήματος το απόγευμα της Κυριακής, σε περιοχή της κοινότητας Σιας στην επαρχία Λευκωσίας, κοντά στο κρατικό δάσος Καρρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:37.

Η άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων επέτρεψε την πλήρη κατάσβεσή της στις 16:00. Η πυρκαγιά έκαψε μικρή έκταση με ξερά χόρτα, καθώς και ένα ιδιωτικό όχημα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και πέντε άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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