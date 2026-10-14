Έκτακτο πακέτο €4,6 εκατ. για τους αγρότες λόγω ανομβρίας – Ποιους αφορά και πότε θα δοθούν τα χρήματα

Η απόφαση λήφθηκε την Τρίτη (13/10), έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με στόχο την αναπλήρωση μέρους των εισοδηματικών απωλειών των παραγωγών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

Το ποσό εξασφαλίστηκε μέσω του Γεωργικού Αποθεματικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από ενέργειες του Υπουργείου Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιοι αγρότες θα λάβουν ενίσχυση

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, η έκτακτη οικονομική στήριξη θα καλύψει παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Παραγωγοί σιτηρών

Εσπεριδοκαλλιεργητές

Ελαιοκαλλιεργητές

Μπανανοκαλλιεργητές

Μελισσοκόμοι

Αιγοπροβατοτρόφοι

Αγελαδοτρόφοι

Η ενίσχυση θα παραχωρηθεί σε επαγγελματίες αγρότες που επλήγησαν από τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες του 2025.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για μη επαγγελματίες μπανανοκαλλιεργητές, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου.

Τα ακριβή κριτήρια επιλεξιμότητας και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης θα καθοριστούν στο Σχέδιο Στήριξης που θα ετοιμάσει το Υπουργείο Γεωργίας.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας στην παραγωγή

Η παρατεταμένη ανομβρία του 2025, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις περιορισμένες ποσότητες νερού που διατέθηκαν για άρδευση, προκάλεσε προβλήματα σε σημαντικό αριθμό γεωργικών καλλιεργειών.

Οι δυσμενείς συνθήκες επηρέασαν επίσης την παραγωγή μελιού, ενώ η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών επιβάρυνε περαιτέρω τους κτηνοτρόφους.

Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη στήριξη του εισοδήματος των επηρεαζόμενων παραγωγών και στον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών που προκάλεσαν οι κλιματικές συνθήκες.

Πληρωμές μέσω ΚΟΑΠ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027

Την καταβολή των ενισχύσεων θα αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), στη βάση του Σχεδίου Στήριξης που θα καταρτίσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα ποσά που θα λάβει κάθε κατηγορία παραγωγών, καθώς αυτά θα εξειδικευτούν μέσω του σχετικού σχεδίου.

Η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες στήριξης του αγροτικού κόσμου και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.