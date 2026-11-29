Τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους οργανισμούς κοινής ωφελείας στην Κύπρο, σταχυολογεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας Κύπρου (SGI Cyprus), γενικός διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑ Λευκωσίας), Κωνσταντίνος Παρμακλής. Σε συνέντευξή του στον «Π», ο κ. Παρμακλής σημειώνει ότι στις προκλήσεις ξεχωρίζουν οι ελλείψεις προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, που επηρεάζουν τους οργανισμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε όλη την Ευρώπη, η λειψυδρία και το κόστος ενέργειας ενώ σημαντική πρόκληση είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Παράλληλα, στις προκλήσεις εντάσσει και τις νέες δομές στην τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι οι οργανισμοί αυ...

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