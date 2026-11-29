Από το 2006 μέχρι το τέλος του 2025, η ΕΕ είχε προγραμματίσει να διαθέσει περισσότερα από €760 εκατ. στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Χρήματα που κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις, νεοφυείς δραστηριότητες, γεωργία, κτηνοτροφία, εκπαίδευση, υποδομές και προγράμματα προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Είκοσι χρόνια μετά, και ενόψει της νέας χρηματοδότησης, τι έχει αλλάξει στην οικονομία των κατεχομένων; Πού έπιασαν τόπο τα ευρωπαϊκά εκατομμύρια και πού όχι; Πόσες επιχειρήσεις έγιναν ανταγωνιστικότερες, ποιοι παραγωγικοί κλάδοι εκσυγχρονίστηκαν και πόσο έχει μειωθεί η οικονομική απόσταση από τις ελεύθερες περιοχές;

Ο «Π» καταγράφει πού διοχετεύθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ποια ήταν τα αποτελέσματα, ενώ ο οικονομολόγος και ακαδημαϊκός Αλέξανδρος Αποστολίδης εξηγεί γιατί, παρά την πρόοδο σε επιμέρους τομείς, η οικονομική σύγκλιση παραμένει ζητούμενο.

Επενδύσεις και εμπόδια

Όπως επισημαίνει, η ευρωπαϊκή βοήθεια έχει επιφέρει αλλαγές στην τ/κ κοινότητα, κυρίως στην εκπαίδευση, στις υποδομές, στην κοινωνική ανάπτυξη και στην προσαρμογή επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ωστόσο, εκτιμά ότι το οικονομικό αποτέλεσμα παραμένει περιορισμένο, καθώς το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής δεν αναπτύσσεται στον αναμενόμενο βαθμό, ενώ η απουσία προοπτικής λύσης του Κυπριακού αποδυναμώνει τα κίνητρα για εναρμόνιση.

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε τι έχει καταφέρει η ΕΕ», υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει φέρει σημαντικό μέρος των Τ/Κ πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και έχει ενισχύσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Την ίδια στιγμή, όμως, θέτει το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποκτήσουν οικονομικό αντίκρισμα χωρίς την παράλληλη διεύρυνση του εμπορίου και την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Πού πήγαν τα εκατομμύρια

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025, από το 2006 μέχρι το τέλος του 2024 είχαν προγραμματιστεί χρηματοδοτήσεις περίπου €727 εκατ., ενώ για το 2025 προβλέφθηκαν επιπλέον €33,72 εκατ., ανεβάζοντας το ποσό στα €760,7 εκατ.

Τα απολογιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ενημερωτικής πλατφόρμας EU InfoPoint για την περίοδο 2006–2022 καταγράφουν παρεμβάσεις σε τομείς της οικονομίας:

- Περισσότερες από 160 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις έλαβαν χορηγίες €18 εκατ.

- Άλλα €10 εκατ. διατέθηκαν για τη στήριξη 2.400 επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία.

- €35 εκατ. κατευθύνθηκαν στην αγροτική ανάπτυξη.

- Για την περίοδο 2021–2024 είχαν προβλεφθεί €40 εκατ. για τη στήριξη της εφαρμογής του καθεστώτος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για το χαλλούμι.

Σημαντικές ήταν και οι επενδύσεις σε υποδομές:

- Μέχρι το 2022 είχαν εγκατασταθεί 263 χιλιόμετρα νέων αγωγών ύδρευσης, είχαν κατασκευαστεί 125 χιλιόμετρα αποχετευτικού δικτύου και τρεις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

- Στην εκπαίδευση διατέθηκαν €24 εκατ., ενώ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025 είχαν χορηγηθεί περίπου 2.300 ευρωπαϊκές υποτροφίες σε Τ/Κ.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή συνεισφορά προς τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων προβλέπεται να ξεπεράσει τα €43,7 εκατ. μέχρι το 2025, ενώ η στήριξη προς τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς φθάνει τα €35 εκατ. Μέχρι το τέλος του 2024 είχαν αποκατασταθεί ή προστατευθεί 178 χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για το 2025, η Κομισιόν προβλέπει μεταξύ άλλων €6,6 εκατ. για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, €9,4 εκατ. για έργα υποδομής και €10,1 εκατ. για τη συμφιλίωση και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ο αρχικός στόχος της ευρωπαϊκής βοήθειας

Ο Αλέξανδρος Αποστολίδης υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να ξεκινά από το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποφασίστηκαν. Υπενθυμίζει ότι μετά τα δημοψηφίσματα του 2004, όταν η τ/κ κοινότητα τάχθηκε υπέρ του σχεδίου Ανάν και η ε/κ εναντίον, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη κατάσταση.

Όπως εξηγεί, η ευρωπαϊκή αντίδραση περιλάμβανε τρεις πρωτοβουλίες: Τη θέσπιση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, τη δημιουργία του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την πρόταση για απευθείας εμπόριο με την ΕΕ, η οποία δεν εγκρίθηκε.

Κατά τον ίδιο, το πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε ως ένας συνηθισμένος μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης, αλλά ως μέσο προετοιμασίας της τ/κ κοινότητας για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο οικονομολόγος αναδεικνύει μια διαφοροποίηση. Η ΕΕ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί απευθείας τη μη αναγνωρισμένη διοίκηση στα κατεχόμενα ούτε να της παρέχει δημοσιονομική βοήθεια όπως η Τουρκία. Αυτό περιορίζει, σύμφωνα με τον ίδιο, την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην οικονομική πολιτική και εξηγεί γιατί μεγάλο μέρος της βοήθειας διοχετεύεται μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Το εμπόριο δεν ακολουθεί τη χρηματοδότηση

Το σημαντικότερο πρόβλημα, κατά τον Αλέξανδρο Αποστολίδη, είναι ότι η οικονομική στήριξη δεν συνοδεύεται από ανάλογη ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν υποχώρηση του εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμμής, από περίπου €16 εκατ. το 2023 σε €15,2 εκατ. το 2024 και €14,4 εκατ. το 2025. Πρόκειται για ένα μικρό μέγεθος σε σχέση με το σύνολο των εισαγωγών της ΚΔ.

Ο οικονομολόγος εξηγεί ότι η μείωση οφείλεται σε πλέγμα παραγόντων:

- Πρώτον, βασικά προϊόντα που παράγονται στα κατεχόμενα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη διακίνησή τους, καθώς οι αρχές της ΚΔ θεωρούν ότι δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

- Δεύτερον, ο υψηλός πληθωρισμός στα κατεχόμενα έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής, περιορίζοντας το πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει τα τουρκοκυπριακά προϊόντα λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας.

- Τρίτος παράγοντας, στον οποίο αποδίδει σημασία, είναι η στασιμότητα στη διεύρυνση των προϊόντων που επιτρέπεται να διακινούνται μέσω της Πράσινης Γραμμής. Υπενθυμίζει ότι κατά τη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη προστέθηκαν έξι κατηγορίες μεταποιημένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, ωστόσο έκτοτε δεν έχει σημειωθεί ανάλογη πρόοδος.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι σημαντικό μέρος της μεταποιητικής παραγωγής στα κατεχόμενα, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στην ελληνοκυπριακή αγορά.

Επιχειρήσεις προσαρμόζονται χωρίς να βλέπουν τα οφέλη

Ο κ. Αποστολίδης φέρνει ως παράδειγμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eunite, το οποίο στηρίζει τ/κ μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για επιχειρήσεις που επιλέγουν εθελοντικά να εφαρμόσουν ευρωπαϊκούς κανόνες και προδιαγραφές, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής. Θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι επιχειρήσεις σε μια περιοχή όπου η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου παραμένει ανασταλμένη, επιλέγουν να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους προσαρμογή.

Εντοπίζει, ωστόσο, μια αντίφαση: Οι επιχειρήσεις επενδύουν χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά οι εμπορικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες.

Κατά τον ίδιο, εάν οι επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να διαπιστώσουν στην πράξη τα οφέλη της συμμόρφωσής τους, υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμωθεί το κίνητρο συμμετοχής τους στα προγράμματα. Η εναρμόνιση, δηλαδή, μπορεί να συνεχίζεται χωρίς να συνοδεύεται από την οικονομική ανταμοιβή που θα δικαιολογούσε την επένδυση.

Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι η ΚΔ πρέπει να εξετάσει δυνατότητες διεύρυνσης του εμπορίου, ώστε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να δημιουργεί έναν θετικό κύκλο παραγωγής και οικονομικού οφέλους.

Αν κλείσουν τα οδοφράγματα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Αλέξανδρος Αποστολίδης στο θεωρητικό ενδεχόμενο μονομερούς κλεισίματος των οδοφραγμάτων από την ΚΔ, προειδοποιώντας ότι μια απόφαση θα μπορούσε να έχει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ενδεχόμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις. Ο ίδιος κάνει λόγο για πιθανό εφάπαξ πρόστιμο ύψους €3,3 εκατ. και πρόσθετη ημερήσια επιβάρυνση €410.000, συνδέοντας τα ποσά με το ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των οδοφραγμάτων.

Εξηγεί ότι τόσο ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής όσο και το πλαίσιο χρηματοδοτικής βοήθειας αποτελούν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, επισημαίνοντας ότι οι πρώτοι εφαρμόζονται άμεσα στα κράτη μέλη και υπερισχύουν του αντίθετου εθνικού δικαίου.

Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η Λευκωσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το ζήτημα των οδοφραγμάτων αποκλειστικά ως θέμα εσωτερικής πολιτικής. Επισημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά κυπριακή υπόθεση, καθώς εντάσσονται στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Χωρίς λύση...

Για τον Αλέξανδρο Αποστολίδη, η απουσία προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όπως εξηγεί, όσο απομακρύνεται η προοπτική επανένωσης τόσο περιορίζονται τα κίνητρα για περαιτέρω προσαρμογή της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Φέρνει ως παράδειγμα την ανάγκη υιοθέτησης νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εναρμονίζουν τομείς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χωρίς ορατό πολιτικό ορίζοντα, οι πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα έχουν περιορισμένο κίνητρο να αναλάβουν το κόστος τέτοιων αλλαγών.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η παρατεταμένη στασιμότητα των συνομιλιών έχει επηρεάσει αρνητικά το ενδιαφέρον των Τ/Κ για την ΕΕ. Ως μία από τις ενδείξεις της τάσης επικαλείται τη μειωμένη συμμετοχή Τ/Κ στις ευρωεκλογές.

Ο οικονομολόγος υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει κοινωνική αξία, καθώς διατηρεί ζωντανή την επαφή της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Θεωρεί ότι τα αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς δεν πρέπει να υποτιμώνται επειδή δεν αποτυπώνονται πάντοτε στους οικονομικούς δείκτες.

Ωστόσο, επιμένει ότι η κοινωνική πρόοδος δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την οικονομική ευημερία. Για να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μεγαλύτερο αναπτυξιακό αντίκρισμα, χρειάζεται να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες παραγωγής, εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας.

Κατά την εκτίμησή του, η ΚΔ έχει συμφέρον να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η διεύρυνση των επιτρεπόμενων προϊόντων στο εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σχέση της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την ΕΕ.

Είκοσι χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, το συμπέρασμα της ανάλυσής του είναι ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της τουρκοκυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να υπερβεί τα εμπόδια που δημιουργεί η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου.