Πολύ δύσκολα

Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της Κύπρου ζούσε το 2025 σε νοικοκυριό που τα έβγαζε πέρα δύσκολα ή πολύ δύσκολα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 13,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά που δήλωσαν ότι τα βγάζουν πέρα «με δυσκολία» και το 4,9% σε νοικοκυριά που απάντησαν «με μεγάλη δυσκολία». Το άθροισμα, 18,2%, ήταν χαμηλότερο από το 20,8% του 2024 κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η βελτίωση συνυπάρχει με μια ευρύτερη οικονομική πίεση. Όταν προστεθούν όσοι δήλωσαν ότι τα βγάζουν πέρα «με κάποια δυσκολία», το ποσοστό για το 2025 ανεβαίνει στο 38,3%, δηλαδή σχεδόν τέσσερις στους δέκα.

Τα ποσοστά αφορούν ανθρώπους που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία έδωσαν αυτές τις απαντήσεις. Η έρευνα ρωτά τα νοικοκυριά πόσο εύκολα ή δύσκολα καλύπτουν τις συνήθεις αναγκαίες δαπάνες τους με το εισόδημα που έχουν. Ξεχωριστός δείκτης είναι ο κίνδυνος εισοδηματικής φτώχειας, τον οποίο η Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε στο 14,9% για το 2025, με ετήσιο όριο €13.240 για ένα άτομο που ζει μόνο. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσοστά δεν δείχνει πόσοι άνθρωποι πάνω από το όριο φτώχειας δυσκολεύονται, καθώς οι δύο ομάδες επικαλύπτονται.

Η μεσαία τάξη και ο λογαριασμός του μήνα

Στην εισοδηματική κατάταξη της έρευνας του 2025, το 64,2% του πληθυσμού ανήκε στη μεσαία τάξη, το 28,3% στην κατώτερη και το 7,5% στην ανώτερη. Ένα σημαντικό μέρος της μεσαίας τάξης βρίσκεται στο χαμηλότερο κλιμάκιό της. Πρόκειται για το 21,7% του συνολικού πληθυσμού, με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα από €16.551 έως €22.066 ετησίως. Μαζί με την κατώτερη εισοδηματική τάξη, το ποσοστό φτάνει στο 50%. Με άλλα λόγια, ένας στους δύο βρίσκεται στην κατώτερη ή στη χαμηλότερη μεσαία βαθμίδα της εισοδηματικής κατανομής.

Το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα επιτρέπει τη σύγκριση νοικοκυριών διαφορετικού μεγέθους. Για έναν άνθρωπο που ζει μόνος, οι €22.000 αντιστοιχούν σε περίπου €1.833 διαθέσιμα τον μήνα. Για δύο γονείς με ένα παιδί κάτω των 14 ετών, το ίδιο ισοδύναμο εισόδημα αντιστοιχεί σε €39.600 συνολικά τον χρόνο. Με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών, αντιστοιχεί σε €46.200. Η διάκριση αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Αν οι €22.000 είναι όλα τα χρήματα που διαθέτει η οικογένεια, βρίσκεται κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στις €23.832 για δύο γονείς με ένα παιδί και στις €27.804 για δύο γονείς με δύο παιδιά.

Πόσα μένουν μετά το ενοίκιο

Για μια οικογένεια που αναζητά σήμερα σπίτι, η επαρχία στην οποία ζει μπορεί να καθορίσει αν βγαίνει ο μήνας. Σε δείγμα αγγελιών του τριμήνου έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, το διάμεσο ζητούμενο ενοίκιο για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων ήταν €1.145 στη Λευκωσία, €1.300 στη Λάρνακα και €2.200 στη Λεμεσό. Πρόκειται για ζητούμενες τιμές νέων αγγελιών. Το ποσό που τελικά συμφωνείται, όπως και το ενοίκιο που καταβάλλει κάποιος βάσει παλαιότερου συμβολαίου, μπορεί να διαφέρει.

Με συνολικό διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα €22.000 τον χρόνο, μετά το ενοίκιο του παραδείγματος μένουν €688 τον μήνα στη Λευκωσία και €533 στη Λάρνακα. Στη Λεμεσό λείπουν ήδη €367 για να πληρωθεί μόνο το ενοίκιο. Με €16.000 τον χρόνο, μένουν €188 στη Λευκωσία και €33 στη Λάρνακα, πριν αγοραστούν τρόφιμα ή πληρωθούν ρεύμα, νερό, μετακινήσεις και έξοδα παιδιών. Για μια οικογένεια με ιδιόκτητο σπίτι χωρίς δάνειο ή με χαμηλότερο ενοίκιο, το ίδιο εισόδημα αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο για τις καθημερινές ανάγκες.

Η πίεση στη στέγη αποτυπώνεται και στις καθυστερήσεις πληρωμών. Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, το 27,4% των νοικοκυριών καθυστερούσε την πληρωμή ενοικίου ή στεγαστικού δανείου, έναντι 32,9% το 2023. Παρά τη βελτίωση, η αναλογία παραμένει πάνω από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά της κατηγορίας. Το ποσοστό για το σύνολο της μεσαίας τάξης ήταν 8,2%. Ο ενιαίος αριθμός για τη μεσαία τάξη αφήνει ανοιχτό το ερώτημα πόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση στο χαμηλότερο κλιμάκιό της.

Η ακρίβεια περιορίζει ό,τι απομένει

Ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,4% τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Οι τιμές στις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 13,7% και στην κατηγορία που περιλαμβάνει στέγαση, νερό, ηλεκτρισμό και καύσιμα κατά 10,8%. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατέγραψε, επίσης, ετήσιες αυξήσεις σε 37 από τις 45 κατηγορίες βασικών αγαθών που παρακολουθεί. Για ένα νοικοκυριό που έχει ήδη δεσμεύσει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τη στέγη, οι ανατιμήσεις περιορίζουν το ποσό που μένει για όλα τα υπόλοιπα, από το σούπερ μάρκετ μέχρι τη διαδρομή προς τη δουλειά.

Τα εισοδήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη του 2025 αφορούν το 2024, ενώ οι αγγελίες και οι αυξήσεις τιμών αποτυπώνουν την αγορά του 2026. Επομένως, το 18,2% απαντά στο πόσοι ζούσαν σε νοικοκυριά με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία το 2025. Τα σημερινά παραδείγματα δείχνουν πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι ένας οικογενειακός προϋπολογισμός όταν πρέπει να καλύψει νέο ενοίκιο. Το ερώτημα που μένει είναι πόσοι από όσους βρίσκονται στη χαμηλότερη μεσαία βαθμίδα δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα, ιδίως όταν πληρώνουν ενοίκιο και συντηρούν παιδιά. Το συνολικό ποσοστό για την Κύπρο δεν δίνει από μόνο του αυτήν την απάντηση.

Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες

Το πλουσιότερο 10% στην Κύπρο κατείχε περίπου τα δύο τρίτα του πλούτου το 2023, σύμφωνα με εκτίμηση που παρατίθεται σε ευρωπαϊκή έκθεση για την Κύπρο. Το μερίδιό του υπολογίζεται σε 66,7%, έναντι 50,7% το 2000. Ξεχωριστή ανάλυση, που αντλεί στοιχεία από τη World Inequality Database, εκτιμά ότι το πλουσιότερο 1% κατείχε περίπου το ένα τρίτο του πλούτου, 33,3% το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (ECB Data- Distributional Wealth Accounts) με διαφορετική μεθοδολογία και μονάδα μέτρησης το νοικοκυριό δίνει χαμηλότερη εκτίμηση. Το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών κατείχε 42,1% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το λιγότερο εύπορο 50% κατείχε συνολικά 10,4%. Καθαρός πλούτος είναι η αξία της περιουσίας μετά την αφαίρεση των χρεών. Στην Κύπρο, με βάση υπάρχουσες έρευνες, το πιο τεκμηριωμένο συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία είναι από τα ισχυρότερα δηλωμένα κίνητρα πολιτικής συμπεριφοράς και συμμετοχής στην κάλπη.