Μπορεί η κατά καιρούς αναφορά στο ενδεχόμενο κατασκευής ενός τραμ στην Κύπρο να μοιάζει με όνειρο απατηλό, όμως η πραγματικότητα της μείζονος Λεμεσού, με τον τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και την τεράστια ανάπτυξη, καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ τη συζήτηση για την ανάγκη ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Ο μεγάλος στόχος είναι η Λεμεσός να έχει μέχρι το 2035 το δικό της τραμ, αν το επιτρέψουν οι μελέτες και τα οικονομικά δεδομένα.

Η διερεύνηση της δημιουργίας τραμ εντάσσεται στο Masterplan της ευρύτερης Λεμεσού και αποτελεί κοινό έργο των Δήμων Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών. Την επιστημονική δουλειά συντονίζουν τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Frederick, συνδέοντας τον σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών με τις χρήσεις γης και τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης.

Ο Δήμος Λεμεσού άνοιξε τη δημόσια συζήτηση για το τραμ τον Μάρτιο του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη, τα πρώτα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην υπουργό Μεταφορών Εύη Τσολάκη. Η τελική χάραξη, η χρηματοδότηση και ο χρόνος υλοποίησης παραμένουν ανοιχτά, ενώ αποφάσεις μπορούν να παρθούν μόνο όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες. ΑυτήΝ την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η προμελέτη βιωσιμότητας.

Συνολικά έχουν χαραχθεί και μελετηθεί σε χάρτες περισσότερα από 30 διαφορετικά σενάρια, με τους μελετητές να καταλήγουν στα 24 πιθανά μέσα από διάφορους συνδυασμούς. Από εκεί και πέρα, οι αριθμοί προκρίνουν δύο συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες θα τέμνονται, δημιουργώντας ένα νοητό «Χ». Πρόκειται για την πολυσυζητημένη διαδρομή της «παραλιακής» λεωφόρου της Λεμεσού καθώς και για μία ακόμα, τη λεγόμενη κεντρική. Σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται μονή γραμμή, την οποία θα χρησιμοποιούν τα τραμ και των δύο κατευθύνσεων.

Τα επικρατέστερα σενάρια

Κεντρική: Θα ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας και διαμέσου της Σπύρου Κυπριανού (Κολωνακίου) θα φτάνει στη Γρίβα Διγενή και στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου. Από εκεί, θα προχωρά δυτικά μέσω της Γλάδστωνος και θα καταλήγει στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και τελικώς στο νέο λιμάνι και στον κόμβο του Lady’s Mile. Έχει μήκος 10,7 χλμ. και 22 στάσεις.

Παραλιακή: Θα ξεκινά είτε από τη Μονή είτε από τον Άγιο Τύχωνα. Θα διασχίζει ολόκληρη την παραλιακή λεωφόρο μέχρι και το νέο λιμάνι και τον κόμβο του Lady’s Mile. Καλύπτει 13,4 χλμ. εντός της περιοχής μελέτης, με 28 στάσεις.

Συνδυασμός Χ: Τα μοντέλα που έχουν τρέξει φαίνεται να προκρίνουν έναν συνδυασμό. Δηλαδή μια διαδρομή που θα αρχίζει από τη Γερμασόγεια και θα φτάνει μέχρι το κέντρο της πόλης. Εκεί, μέσω κάποιου κάθετου (ίσως Εναερίου ή Ανεξαρτησίας ή άλλης επιλογής) θα βγαίνει στην παραλιακή και από εκεί θα φτάνει στο νέο λιμάνι και στον κόμβο του Lady’s Mile. Θα περιλαμβάνει περίπου 30 στάσεις και θα έχει έκταση 11-12 χλμ.

Επέκταση προς Ύψωνα: Σε όλα τα σενάρια, θα μπορεί να προστεθεί στη γραμμή στο μέλλον, είτε με αφετηρία το νέο λιμάνι είτε με μετεπιβίβαση κάπου στο κέντρο, μία κάθετη γραμμή που να καταλήγει στον Ύψωνα και σε άλλες περιοχές πιο βορειοδυτικά. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδρομή περνά μέσα από τις οδούς Πάφου, Μισιαούλη και Καβάζογλου.

Προβλέψεις επιβατών

Στο κεντρικό σενάριο οι υποψήφιοι «πελάτες» θα μπορούσαν να αγγίξουν τους 10.900 ημερησίως και στο σενάριο της παραλιακής τους 5.500. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των επιβατών που θα χρησιμοποιούσαν την κεντρική διαδρομή, δηλαδή 3.600 επιβάτες, θα άφηναν πίσω το όχημά τους, ενώ το μοντέλο για την παραλιακή περιορίζει τον αριθμό στους 400. Αυτό είναι και το μεγάλο «μείον» της παραλιακής διαδρομής. Να σημειώσουμε ότι στην παραλιακή διακινείται ήδη ένας μεγάλος αριθμός πολιτών και τουριστών με λεωφορεία, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά πετυχημένη την υπηρεσία του λεωφορείου. Η κεντρική, από την άλλη, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τις καθημερινές μετακινήσεις που γίνονται με αυτοκίνητο.

Μια γραμμή με «παρακλάδια»

Στη συγκριτική διερεύνηση, η ομάδα των μελετητών δοκίμασε εννέα χαράξεις και συνδυασμούς. Πέρα από την κεντρική και την παραλιακή, εξετάζονται παραλλαγές της ενδοαστικής όδευσης, επέκταση της παραλιακής μέχρι τον Άγιο Τύχωνα και σενάρια με δεύτερη γραμμή προς τον Ύψωνα. Η επέκταση έως τον Άγιο Τύχωνα ανεβάζει το μήκος της παραλιακής διαδρομής από 13,4 σε 16,1 χλμ. Σε ένα από τα σενάρια για τον Ύψωνα, προστίθεται δεύτερη γραμμή 11 χλμ.

Στάσεις ανά 500 μέτρα και συχνότητα κάθε 6'

Για να συγκριθούν οι επιλογές, η μελέτη χρησιμοποίησε κοινές παραδοχές, όπως στάσεις ανά 500 μέτρα και συρμούς κάθε έξι λεπτά. Στη συγκεκριμένη άσκηση, με κάποιες παραλλαγές, η κεντρική διαδρομή φτάνει περίπου τους 12.200 επιβάτες ημερησίως. Ο συνδυασμός της κεντρικής με δεύτερη γραμμή προς τον Ύψωνα φτάνει περίπου τους 14.500.

Όπως πληροφορείται ο «Π», στα μοντέλα που τρέχουν οι μελετητές του masterplan περιλαμβάνονται, πέραν του κόστους κατασκευής/συντήρησης, και σενάρια για την τιμή του εισιτηρίου ανά επιβάτη. Έστω και προκαταρκτικά, η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι ενθαρρυντική και μάλιστα προκρίνει αρκετά χαμηλό εισιτήριο. Από την εξίσωση δεν βγαίνει ο ρόλος των λεωφορείων, αφού το τραμ θα λειτουργεί συνδυαστικά. Ένα πιο αξιόπιστο δίκτυο λεωφορείων μπορεί να συνδέσει γειτονιές που βρίσκονται έξω από τον διάδρομο του τραμ και να φέρει περισσότερους επιβάτες. Αν, λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι να βγουν οχήματα από το δίκτυο, το ιδανικότερο σενάριο για το τραμ θα ήταν οι επιβάτες του να το προσεγγίζουν πεζοί ή με λεωφορείο, χωρίς δηλαδή να πρέπει να φτάσουν με το όχημά τους σε έναν τερματικό σταθμό. Ταυτόχρονα, όμως, στις επιλογές αφετηρίας εξετάζονται και διαθέσιμοι χώροι για μεγάλα park and ride που θα εξυπηρετούν τον πληθυσμό από πιο μακρινές περιοχές. Σημειώνεται πως όλα τα σενάρια αφορούν τραμ σε σταθερή τροχιά, ηλεκτροκίνητο, χωρίς καλώδια.

Κόστος €321-400 εκατ.

Η προκαταρκτική εκτίμηση για την κατασκευή κυμαίνεται μεταξύ €25 και €35 εκατ. ανά χλμ. Με ενιαία παραδοχή €30 εκατ. ανά χλμ., προκύπτει ότι χρειάζονται €321 εκατ. για την κεντρική διαδρομή και περίπου €400 εκατ. για την παραλιακή. Στην οικονομική αξιολόγηση θα μετρήσουν επίσης το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει το δίκτυο, ενώ στις τιμές περιλαμβάνονται και έργα αστικής ανάπλασης, για τα οποία το τραμ προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες.

Η μελέτη εξετάζει και τι θα μπορούσε να συμβεί στις αξίες των ακινήτων αν βελτιωνόταν η πρόσβαση στις περιοχές γύρω από τις στάσεις. Για την κεντρική, η εκτιμώμενη συνολική υπεραξία εντός 800 μέτρων ανέρχεται σε περίπου €1,5 δισ., με μέση αύξηση αξίας 3,5% στη ζώνη αυτή. Σε μία ενδεικτική άσκηση, ανάκτηση του 20% αυτής της υπεραξίας θα αντιστοιχούσε σε περίπου €307 εκατ. έναντι εκτιμώμενου κόστους κατασκευής €321 εκατ. για την κεντρική.

Η σύνδεση του τραμ με την ανάπτυξη της πόλης βρίσκεται και πίσω από τις πρόσφατες εισηγήσεις των δήμων για το νέο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού. Στο σκέλος για τις μεταφορές, οι εισηγήσεις συνδέουν τη δυνατότητα για υψηλότερες πυκνότητες και μεγαλύτερες αναπτύξεις σε επιλεγμένα σημεία με την πρόσβαση σε βασικούς συγκοινωνιακούς άξονες, από όπου θα μπορούσε να περάσει και μια μελλοντική γραμμή τραμ. Η λογική είναι να κατευθυνθεί μέρος της νέας κατοικίας και των χώρων εργασίας κοντά στις στάσεις, ώστε περισσότεροι να μπορούν να τις προσεγγίζουν με τα πόδια.

Πριν από το τραμ...

Πριν όμως φτάσουμε στο τραμ, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά. Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στα επόμενα χρόνια περνά από παρεμβάσεις που πρέπει να αρχίσουν πολύ νωρίτερα, από πιο συχνά και αξιόπιστα λεωφορεία μέχρι καλύτερες συνδέσεις ανάμεσα στις συνοικίες και το κέντρο, από τις τολμηρές αποφάσεις για μεγάλες μονοδρομήσεις ακόμα και λεωφόρων μέχρι και την ανάγκη απόδοσης περισσότερου χώρου στα μέσα μεταφοράς, στους πεζούς και στα μέσα μικροκινητικότητας. Η απόδοση ενός μελλοντικού τραμ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα έχουν προηγηθεί αυτές οι αλλαγές. Το τραμ, δηλαδή, δεν είναι το τέρμα της διαδρομής, αλλά ένας ακόμα σημαντικός σταθμός στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού.