Σύμφωνα με την οικονομική ανάγνωση των στοιχείων του Alert Mechanism Report 2027, πέντε βασικοί δείκτες της χώρας υπερέβησαν τα ενδεικτικά όρια προειδοποίησης, με κυριότερα προβλήματα το εξωτερικό έλλειμμα, την αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση και το υψηλό χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της έκθεσης Alert Mechanism Report 2027 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πέντε δείκτες που υπερέβησαν τα ενδεικτικά τους όρια το 2025 αφορούν το κατώτατο όριο για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, το ανώτατο όριο για την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία και το χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στο 8,4% του ΑΕΠ το 2025 και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 10,1% το 2026, αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Παράλληλα, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας παραμένει έντονα αρνητική, στο -81,9% του ΑΕΠ το 2025, αν και η Επιτροπή επισημαίνει ότι επηρεάζεται σημαντικά από τη δραστηριότητα εταιρειών ειδικού σκοπού (SPEs).

Σημειώνεται ότι το χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), παρέμεινε υψηλό, στο 105,6% του ΑΕΠ το 2025, αν και μειωμένο σε σχέση με το 113,9% του 2024.

Οι αδυναμίες σε πίνακα Eurostat

Οι ίδιες εξωτερικές αδυναμίες αποτυπώνονται και στο στατιστικό παράρτημα του Alert Mechanism Report 2027, το οποίο καταρτίστηκε από τη Eurostat και περιλαμβάνει τους δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ).

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΔΜΑ περιλαμβάνει 13 δείκτες που είναι σημαντικοί για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων ή αναδυόμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ.

Η Κύπρος ξεπερνά κατά πολύ το όριο προειδοποίησης της ΕΕ για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που είναι -4% αλλά και για την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση που είναι -35%.

Όσον αφορά το χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, το ευρωπαϊκό όριο είναι 85%.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατή της ανάλυση η Eurobank Research, επεσήμανε ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά η διεύρυνση της ανισορροπίας στις συναλλαγές της με το εξωτερικό, αξίζει μεγαλύτερη προσοχή, εκτιμώντας ότι το έλλειμμα του 2026 θα ξεπεράσει την πρόβλεψη του ΔΝΤ.