Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου είχε μακρά παρουσία στην επιχειρηματική και οικονομική ζωή του τόπου, με σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της Πάφου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα, ενώ συνδέθηκε με σημαντικά έργα ανάπτυξης και την επιχειρηματική εξέλιξη της Κύπρου.

Από τον Στατό Πάφου στην επιχειρηματική κορυφή

Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου γεννήθηκε το 1951 στον Στατό της επαρχίας Πάφου και το 1975 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την Aristo Developers, την οποία ανέπτυξε μαζί με τη σύζυγό του, Ρούλλα Αριστοδήμου, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ανάπτυξης γης στην Κύπρο, με παρουσία και στο εξωτερικό.

Στην πορεία του, που ξεπέρασε τα 40 χρόνια, συνδέθηκε με εκατοντάδες οικιστικά, εμπορικά και τουριστικά έργα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Πάφου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ομίλου περιλαμβάνονται η ίδρυση του International School of Paphos, η δημιουργία του πρώτου γηπέδου γκολφ στην Κύπρο, καθώς και η ανάπτυξη του Secret Valley Golf Club.

Παρουσία στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Αριστοδήμου ανέλαβε σειρά θέσεων σε οικονομικούς φορείς, οργανισμούς και θεσμούς.

Διετέλεσε πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), με αρμοδιότητα τον τομέα του Εμπορίου, καθώς και πρόεδρος σωματείων και οργανώσεων.

Επίσης, συμμετείχε στο Συμβουλευτικό Σώμα Τουρισμού και στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και των Κυπριακών Αερογραμμών.

Από το 2005 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard.

Η θητεία του στην Τράπεζα Κύπρου

Η παρουσία του στον τραπεζικό τομέα ξεκίνησε το 1991, όταν εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Τον Δεκέμβριο του 2005 ανέλαβε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις του κυπριακού τραπεζικού και οικονομικού τομέα.