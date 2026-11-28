Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους μιας από τις πιο θανατηφόρες μεταναστευτικές διαδρομές παγκοσμίως. Συμβαίνει λίγες ώρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής στην Ισπανία, όπου το μεταναστευτικό έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.

Το πλοιάριο εντοπίστηκε 39 ναυτικά μίλια νότια του νησιού Ελ Ιέρο και ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι Λα Εστάκα. Οι 84 άνθρωποι που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν με άλλο σκάφος στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα, όπου λειτουργούν κέντρο υποδοχής μεταναστών και κινητή ιατρική μονάδα.

NEW: Fourteen people died, and 90 others were rescued after a migrant boat was found adrift about 72 km from Spain's island of El Hierro on Friday, Spanish news agency EFE reported. The boat had departed from Banjul, the capital of The Gambia, 10 days earlier. https://t.co/8QvRuudGHQ — Pace Report (@PaceReport) November 28, 2026

Από τον Οκτώβριο, οι αφίξεις στα Κανάρια Νησιά έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε ημερήσιο ρεκόρ 2.100 ατόμων στις 25 Νοεμβρίου. Οι περισσότεροι έφτασαν στο Ελ Ιέρο, νησί με πληθυσμό μόλις 11.400 κατοίκων.

«Μεγάλος πόνος και αίσθημα αδυναμίας μπροστά σε αυτήν τη νέα τραγωδία», έγραψε στην πλατφόρμα X ο περιφερειάρχης Φερνάντο Κλαβίχο, ζητώντας παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η ανθρωπιστική κρίση δεν ξεκινά στο Ελ Ιέρο, αλλά στις ακτές της Σενεγάλης και της Γκάμπιας, εκεί οφείλουμε να δράσουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ