Κατέθεσε εισηγήσεις για φορολογική μεταρρύθμιση στον Έφορο Φορολογίας το ΚΕΒΕ

Συνάντηση με τον Έφορο Φορολογίας πραγματοποίησε η Επιτροπή Οικονομίας του ΔΣ του ΚΕΒΕ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των προτεινόμενων νομοσχεδίων της επικείμενης Φορολογικής Μεταρρύθμισης, κατά την οποία κατέθεσε στοχευμένες εισηγήσεις για το θέμα.

Το ΚΕΒΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ότι ως ο θεσμικός και μεγαλύτερος εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, κατέθεσε συγκεκριμένες και στοχευμένες εισηγήσεις αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και την ενίσχυση της πάταξης της φοροδιαφυγής ούτως ώστε να θωρακίσει και να προστατεύσει τις κυπριακές επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

"Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τη θετική ανταπόκριση του Εφόρου Φορολογίας και της ομάδας του στις ανησυχίες που υπήρχαν, αλλά και στις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράζοντας την ετοιμότητα να στηρίξει μέτρα τα οποία να ενισχύουν τη φοροεισπρακτικότητα του κράτους", σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι συμφωνήθηκε η κατάθεση και υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων–εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και η περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας αλλά και της σχέσης των δύο θεσμικών φορέων.