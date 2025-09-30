Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

GSI και Βασιλικό απειλούν τα δημοσιονομικά – Οι προειδοποιήσεις του ΥΠΟΙΚ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

«Βλέπω το έργο ως κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση ο Μάκης Κεραυνός.

Στους δημοσιονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία εντάσσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, καθώς και το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, το Υπουργείο Οικονομικών. Ο υπουργός, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 από το Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν για άλλη μια φορά αρκετά σαφής για τη θέση που έχει απέναντι στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.   «Έχω αναφέρει για εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που έχουμε σταθμίσει και μέσα σε αυτούς τους κινδύνους είναι και το έργο GSI. Το κόστος (σ.σ. του έργου), έχω δηλώσει και άλλες...

