Νέο κύμα ζωής στην παλιά Λευκωσία: Χορηγίες έως €80.000 για επιχειρήσεις εντός των Τειχών

Ανοικτό για υποβολές αιτήσεων είναι από τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας, το οποίο θα παραμείνει ενεργό έως τις 26 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Σχέδιο αφορά ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων που ήδη λειτουργούν ή σχεδιάζουν να λειτουργήσουν επιχείρηση εντός των Τειχών. Μέσα από την επιχορήγηση, επιδιώκεται να δοθεί νέα πνοή σε μια περιοχή με μεγάλη πολιτιστική και ιστορική αξία, αλλά και έντονη ανάγκη για οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, είτε Κύπριοι είτε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, σύλλογοι και ιδρύματα.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε €80.000, με τη χρηματοδότηση να καλύπτει το 60% των επιλέξιμων δαπανών. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται στα €20.000, γεγονός που καθιστά το Σχέδιο προσιτό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

Ανακαίνιση ή διαμόρφωση κτιρίων, όπως οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εργασίες.

Εξοπλισμό και υποδομές, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, φωτισμό, προθήκες προϊόντων, συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Αμοιβές συμβούλων ή μελετητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ.

Τι είδους επιχειρήσεις επιδοτούνται Το Σχέδιο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και επιτρέπει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από πολιτιστικούς χώρους και δημιουργικά επαγγέλματα, μέχρι ιατρεία, φαρμακεία, νηπιαγωγεία και καταστήματα λιανικής. Μεταξύ των προτεινόμενων χρήσεων περιλαμβάνονται: Κέντρα καινοτομίας Αρχιτεκτονικά γραφεία, μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια Βιβλιοπωλεία και κέντρα αντιγραφής Γυμναστήρια και στούντιο Κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και κουρεία Καταστήματα κατοικίδιων, μανάβικα, μίνι μάρκετ Επαγγελματικά γραφεία και χώρος προσιτής επαγγελματικής στέγης προς ενοικίαση



Το Σχέδιο έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες του κράτους και του Δήμου Λευκωσίας για την αναβίωση του ιστορικού κέντρου, δίνοντας κίνητρα σε επιχειρηματίες να επενδύσουν ξανά στην περιοχή. Η παρουσία νέων δραστηριοτήτων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιστροφή της ζωής, του πολιτισμού και της οικονομικής κίνησης στα στενά της παλιάς πόλης.