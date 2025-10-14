Δύο Κύπριοι πολιτογραφηθέντες στη νέα λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ

Δύο άτομα, που έλαβαν «χρυσά διαβατήρια» στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, περιλαμβάνονται στη νέα λίστα κυρώσεων που ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί εντάχθηκαν σε λίστα κυρώσεων - Ποιοι είναι οι Chen Zhi και Yang Jian

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του OFAC, οι Chen Zhi και Yang Jian εντάχθηκαν στη λίστα Ειδικά Καθορισμένων Προσώπων (SDN List) βάσει της εκτελεστικής εντολής 13581, γεγονός που σημαίνει ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία υπό αμερικανική δικαιοδοσία μπλοκάρονται και απαγορεύεται η συναλλαγή με αυτούς από άτομα ή οντότητες στις ΗΠΑ.

Ο Chen Zhi είναι Κινέζο-Καμποτζιανός μεγιστάνας και πρόεδρος του ομίλου Prince Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ανάπτυξη ακινήτων και η βιομηχανία πολυτελών προϊόντων στην Καμπότζη. Απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα, το 2018, μέσω του πλέον καταργημένου προγράμματος πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων, γνωστού ως «χρυσά διαβατήρια» που αποκαλύφθηκε από το Al Jazeera. Ο Chen Zhi εντάχθηκε στη λίστα κυρώσεων λόγω της σύνδεσής του με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες του ομίλου Prince Group και της Jin Bei Group.

Ο Yang Jian είναι επίσης Κινέζος επιχειρηματίας, με δραστηριότητες σε ακίνητα και επενδύσεις στην Κίνα, και απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα μέσω του ίδιου προγράμματος πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων. Σύμφωνα με το OFAC, περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων λόγω της σύνδεσής του με διεθνή εγκληματική οργάνωση.