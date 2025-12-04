Ποιο είναι το Πράσινο Κόμμα που "έκλεψε" τον αναπληρωτή πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων

Νέες ζυμώσεις στον χώρο της οικολογίας προκαλεί η εμφάνιση του Πράσινου Κόμματος της Κύπρου, το οποίο σύναψε εκλογική συμμαχία με το Κόμμα για τα Ζώα, μια συνεργασία που διεκδικεί κεντρικό ρόλο στον «πράσινο» χάρτη και φιλοδοξεί να αλλάξει τις παραδοσιακές ισορροπίες ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Ποιό είναι το Πράσινο Κόμμα

Το Πράσινο Κόμμα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης "Πράσινη Ασπίδα", η οποία διοργανώνει το ετήσιο φεστιβάλ "Συγγνώμη Περιβάλλον". Χθες μαζί με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου παρουσίασαν το κοινό πολιτικό τους πλαίσιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, με τους Προέδρους των δύο κομμάτων να ανακοινώνουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα θέσεων που καλύπτει την οικονομία, το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα, το μεταναστευτικό, τη στέγη και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Σύμφωνα με τις κοινές θέσεις των δύο κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η συνεργασία στηρίζεται στο τρίπτυχο «Άνθρωπος – Ζώα – Φύση» και, όπως αναφέρουν τα δύο κόμματα, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που συνδυάζει κοινωνική προστασία, βιώσιμη ανάπτυξη και θεσμική διαφάνεια.

Στο επίκεντρο του προγράμματος τίθενται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η προστασία του πραγματικού εισοδήματος.

Στο πεδίο της οικονομίας, τα δύο κόμματα προτείνουν αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, πλήρη διαφάνεια στις τιμές βασικών προϊόντων και κατάργηση πρακτικών που –όπως υποστηρίζουν– δημιουργούν ολιγοπωλιακές συνθήκες.

Ζητούν επίσης μισθολογική πολιτική συνδεδεμένη με το κόστος ζωής και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαπλοκής.

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις τους έχει το στεγαστικό, με προτάσεις για μαζικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ρύθμιση ενοικίων σε περιοχές υψηλής πίεσης και κρατικές εγγυήσεις για νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από άναρχη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κράτος δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι δύο πολιτικοί φορείς ζητούν ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου, πλήρη διαφάνεια σε δημόσιες αποφάσεις και αδιάβλητες διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών. Κάνουν λόγο για τερματισμό «ρουσφετολογικών πρακτικών» που, όπως αναφέρουν, υπονομεύουν τη δημοκρατία.

Στο μεταναστευτικό, προτείνουν ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ενίσχυση ελέγχων στις εισόδους και σαφείς κανόνες ένταξης, τονίζοντας ότι η πολιτική τους συνδυάζει ανθρωπιά και αυστηρότητα. Παράλληλα εισηγούνται δημογραφική στρατηγική στήριξης των κυπριακών οικογενειών και μέτρα κατά της εκμετάλλευσης ή του trafficking.

Στις κοινωνικές πολιτικές, τα δύο κόμματα προωθούν αναδιάρθρωση επιδομάτων με στόχευση, αύξηση χαμηλών συντάξεων και ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και ανέργων τονίζοντας ότι η φτώχεια αποτελεί πολιτικό και όχι φυσικό φαινόμενο, ζητώντας δομικές λύσεις.

Στο ζήτημα της δημόσιας υγείας, στηρίζουν την ενίσχυση του ΓεΣΥ με περισσότερο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και διαφανή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηρίζουν την υγεία «μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα» και ζητούν ίση πρόσβαση και μείωση χρόνων αναμονής.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, προωθούν καθαρή ενέργεια, προστασία οικοτόπων και αυστηρή νομοθεσία κατά της κακοποίησης ζώων. Παρουσιάζουν ένα ευρύ πλαίσιο οικοκεντρικών αρχών, από τη διαχείριση υδάτων και την ανακύκλωση έως τη στήριξη βιώσιμων μεταφορών και την προστασία των φυσικών πόρων της Κύπρου.

Αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κόμματα επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στην ισότητα και στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, καταδικάζοντας κάθε διάκριση. Στο Κυπριακό, αναφέρουν ότι διατηρούν θέση αρχών βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως «εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή». Καταληκτικά, καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινό τους «πράσινο όραμα».

Η νέα εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων φαίνεται να δημιουργεί από νωρίς τις παρενέργειες, αφού φιλοδοξεί να εκφράσει τον πολιτικό χώρο του «πράσινου» και της οικολογίας, ένα χώρο που παραδοσιακά θεωρεί ότι εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων.

Οι Οικολόγοι για τον τέως αντιπρόεδρό τους

Με επίθεση ήρθε η πρώτη αντίδραση του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση από το Κίνημα του αναπληρωτή προέδρου, Σωτήρη Χρίστου, και την ένταξή του στο Πράσινο Κόμμα, με το Κίνημα να δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Χρίστου «ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντα που προβλέπει και ορίζει το Καταστατικό». Σύμφωνα με τους Οικολόγους, η όλη στάση του κ. Χρίστου δημιούργησε προβλήματα στη λειτουργία του Κινήματος, οδηγώντας τα συλλογικά όργανα να ασχοληθούν επανειλημμένα με τις ενέργειές του. Παρά τις προσπάθειες συνεννόησης, δεν υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή του στις διαδικασίες ούτε ανταπόκριση στις ευθύνες του.

Το Κίνημα αναφέρει ότι ο κ. Χρίστου απουσίαζε συστηματικά από συνεδριάσεις, δεν συμμετείχε στην προεκλογική προετοιμασία και δεν έθεσε υποψηφιότητα. Επιπλέον, περιήλθαν στην αντίληψή του επαφές του με άλλα κόμματα. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, ο ίδιος επέλεξε να ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Με τον Σωτήρη Χρίστου να απαντά στο κίνημα σε κατοπινό στάδιο σε ανάρτηση του:

«Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά εκτίμηση προς όλους όσοι πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ανακοινώνω την αποχώρηση μου από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.

Η απόφαση μου δεν αποτελεί ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια μιας διαδρομής που εξελίσσεται και υπηρετεί τον ίδιο σκοπό από μια νέα θέση ευθύνης, ούτε υπαναχώρηση, αλλά μια φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν περίπου 30 χρόνια μέσα από την οικολογία, διαμορφώθηκε από τον ακτιβισμό και συνεχίζεται μέσα από τη δράση για έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

Η διαχρονική μου πορεία ως αληθινός μάχιμος οικολόγος και περιβαλλοντιστής, στην πρώτη γραμμή, παραμένει σταθερή και αμετακίνητη. Η διαχρονική μου πορεία στη δημόσια και πολιτική δράση στηρίζεται σε ακλόνητες προσωπικές αρχές, αξίες και ιδανικά που δεν επιδέχονται εκπτώσεις ούτε συμβιβασμούς.

Πάντα υπερασπίστηκα τα δικαιώματα του πολίτη, την ισονομία και την ισοτιμία, και στάθηκα αδιάλλακτος ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς, αδικίας ή κατάχρησης εξουσίας, ανεξάρτητα από την πηγή της. Οι αξίες αυτές παραμένουν το θεμέλιο της δράσης μου και της προσωπικής και πολιτικής μου συνείδησης, οδηγώντας κάθε απόφαση και κάθε βήμα μου προς το κοινό καλό.

Δεν διεκδικώ αλάθητο ούτε υπεροχή, είμαι κι εγώ ένας από τους πολλούς πολίτες που αγωνιούν, θυμώνουν, ελπίζουν και απαιτούν μια καλύτερη χώρα. Και όπως κάθε πολίτης, έτσι κι εγώ έχω χρέος να ακούω, να μαθαίνω, να διορθώνω και να στέκομαι με ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία που υπηρετώ. Ο πολίτης αξίζει και απαιτεί, σοβαρότητα, εκτίμηση και πραγματικό σεβασμό από κάθε πολιτικό χώρο. Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς διαρκή λογοδοσία, χωρίς καθαρό λόγο και χωρίς τη συνέπεια εκείνων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Η σχέση πολιτικής και πολίτη πρέπει να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και στο αίσθημα ευθύνης, σε μια σταθερή υπόσχεση ότι κανένας θεσμός και κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω της κοινωνίας που καλείται να υπηρετεί. Οι αξίες που υπηρέτησα η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεράσπιση κάθε μορφής ζωής, η διαφάνεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, δεν εγκαταλείπονται, μεταφέρονται σε νέες προκλήσεις.

Με καθαρή συνείδηση και με σεβασμό στους πολίτες και φίλους που με εμπιστεύτηκαν, στηρίζω την προσπάθεια στον πολιτικό στίβο του νέου Πράσινου Κόμματος της Κύπρου, όπου σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και με χιλιάδες ενεργούς πολίτες, κοινωνικές ομάδες και προσωπικότητες που μοιράζονται το ίδιο όραμα, θα επιδιώξουν να μπει η οικολογική και ανθρωποκεντρική φωνή στη νέα Βουλή με καθαρό λόγο, χωρίς βαρίδια και χωρίς συμβιβασμούς.

Όπως θα έλεγε ο Πλάτων, η Δημοκρατία απαιτεί “ψυχές που αγαπούν το κοινό καλό περισσότερο από την προσωπική ωφέλεια”. Η κοινωνία ευημερεί όταν οι πολίτες και όσοι την υπηρετούν τοποθετούν το κοινό καλό πάνω από κάθε ιδιοτέλεια. Σε αυτή την αρχή στέκομαι διαχρονικά. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.

Και το καθήκον σήμερα μας καλεί να ενώσουμε δυνάμεις για ένα αύριο που θα σέβεται ό,τι αναπνέει πάνω στον πλανήτη, φυτά, ζώα και ιδιαίτερα τους ανθρώπους. Ένα αύριο όπου τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, της οικονομίας, της διαφάνειας, της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της οικολογίας θα αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και πράξεις. Αποχωρώ από μια θέση, αλλά όχι από τον χώρο της οικολογίας. Συνεχίζω με την ίδια πίστη, την ίδια συνέπεια και το ίδιο πάθος.

Συνεχίζω δίπλα σε όσους με ειλικρίνεια επιμένουν να οραματίζονται μια χώρα που να δικαιώνει τις θυσίες των πολιτών της και τον πλούτο της φύσης που μας φιλοξενεί. Παίρνω αυτή την απόφαση με πλήρη συνείδηση του βάρους της και με το συναίσθημα ευθύνης που οφείλει να έχει κάθε άνθρωπος που υπηρέτησε δημόσιο ρόλο. Δεν αποχωρώ με ελαφρά καρδιά από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, αποχωρώ με την αγωνία, την αγάπη και την ελπίδα που έχω για την Κύπρο μας. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι μπορούμε και αξίζουμε κάτι καλύτερο, όχι ως σύνθημα, αλλά ως κοινή προσπάθεια ζωής. Με σεβασμό, εκτίμηση και πλήρη αίσθηση της ευθύνης απέναντι στη Δημοκρατία και στην κοινωνία, συνεχίζω να υπηρετώ τον ίδιο αγώνα, απλώς από μια νέα αφετηρία. Με το ίδιο χρώμα το ΠΡΑΣΙΝΟ της ελπίδας της αναγέννησης και της προοπτικής για κάτι καλύτερο στην ζωή μας. Καλώ όλους τους ενεργούς πολίτες, κάθε συνάδελφο και συνεργάτη που μοιράζεται την πίστη ότι η Κύπρος αξίζει καλύτερο μέλλον, να συστρατευθούμε χωρίς φόβο και χωρίς αναβολές.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την εμπειρία, το όραμα και την τόλμη μας για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δίκαιη, βιώσιμη και φιλική προς τη ζωή σε όλες τις μορφές της. Η αλλαγή δεν έρχεται από μόνη της, έρχεται από αυτούς που αποφασίζουν να δράσουν μαζί, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις επόμενες γενιές. Ας κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα, εδώ και τώρα για τις επόμενες γενιές.