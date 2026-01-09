Μουσιούττας: Συζήτηση για μεταρρύθμιση συντάξεων, κατώτατο και νομοθετήματα για τους φοιτητές

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο κατώτατος μισθός, το νομοσχέδιο περί της επάρκειας κατώτατων μισθών και το διάταγμα που υπάρχει για τους φοιτητές τρίτων χωρών ήταν, μεταξύ των θεμάτων, που συζήτησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, υπό την προεδρία του.

Σε σχέση με το θέμα της επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου το συντομότερο δυνατό «διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει» για να κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή.

Σε δηλώσεις, ύστερα από την συνεδρία, διάρκειας τριών ωρών, του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με αντικείμενο την ανασκόπηση και τον προγραμματισμό για εργασιακά θέματα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι θέση του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι «αυτός ο θεσμός που υπάρχει εδώ και δεκαετίες θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, έτσι ώστε σε αυτό το Σώμα να συζητούνται συνεχώς τα διάφορα θέματα που απασχολούν είτε την εργοδοτική είτε τη συνδικαλιστική πλευρά, με τη συμμετοχή και του κράτους, έτσι ώστε η τριμερής συνεργασία να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ούτως ώστε να επικρατεί η εργατική ειρήνη, να μπορούμε να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και να βελτιώνεται και το επιχειρείν».

Αναφορικά με τη συζήτηση των θεμάτων που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι πρώτο θέμα ήταν «το πολύ σημαντικό θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία αποτελεί εμβληματική δράση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης».

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε ενημέρωση του Σώματος από τον αναλογιστή για την πρόοδο των διεργασιών σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε πως η συζήτηση «θα συνεχιστεί άμεσα, είτε κατ’ ιδίαν, είτε όλοι μαζί οι εταίροι, ούτως ώστε να ενημερωθούν, να πουν τα ίδια πράγματα, να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες τις φάσεις της μεταρρύθμισης με απώτερο στόχο όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ο αρχικός σχεδιασμός είναι μέσα στο 2026 να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κατάθεση και η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με απώτερο στόχο το 2027 να μπορεί να υλοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα συζήτησης, ο κ. Μουσιούττας είπε πως έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για το θέμα του κατώτατου μισθού σε σχέση με «το πώς κατέληξε στο αποτέλεσμα που έχει καταλήξει η Επιτροπή, οι εμπειρογνώμονες και εν τέλει ο Υπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο στον κατώτατο μισθό που ανακοινώθηκε και εκδόθηκε το συγκεκριμένο διάταγμα του οποίου η ισχύς ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2026».

«Οι απόψεις των εταίρων παρέμειναν αυτές που ήταν, όμως οφείλαμε να ενημερώσουμε - για να μην ακούγονται διάφορα θέματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται κατ’ εμάς στην πραγματικότητα» - σε σχέση με «το ποιος ήταν ο σκοπός μας και πώς καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου του 2025 για τον κατώτατο μισθό, με βάση την οποία εκδόθηκε και το διάταγμα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι σε αυτή την απόφαση αναφέρεται πως «το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισηγείται και έγινε αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως η Επιτροπή αναπροσαρμογής κατώτατου μισθού συνεχίσει το έργο της εντός του 2026 - δηλαδή συνεχίζει να είναι εν ενεργεία η Επιτροπή - για συζήτηση θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό διαδικασίας, μελέτης αντικτύπου του ύψους του κατώτατου μισθού στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς επίσης και τη συζήτηση της ανάγκης καθορισμού διασύνδεσης με ωριαία απόδοση».

«Δύο θέματα τα οποία είχαν τεθεί κατά τις συζητήσεις και αυτή τη στιγμή παίρνει σάρκα και οστά να ξεκινήσει η συζήτηση αυτών των θεμάτων από τώρα», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το προτελευταίο θέμα συζήτησης κατά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι αυτό ήταν το νομοσχέδιο περί της επάρκειας κατώτατων μισθών και πρόσθεσε ότι η συζήτηση για το θέμα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και «με την τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσφυγή της Δανίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, θα συνεχιστεί τάχιστα η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή για να καταλήξουμε και να καταθέσουμε το νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

«Οι εταίροι ζήτησαν πρόσθετη ενημέρωση και έχουμε υποχρέωση να τους τη δώσουμε το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε.

Αναφορικά με το τελευταίο θέμα συζήτησης για το οποίο δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για να συζητηθεί πλήρως, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αυτό ήταν το διάταγμα που υπάρχει για τους φοιτητές και είναι απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

«Δεν υπήρχε ο χρόνος να συζητηθεί και αναμένονται να σταλούν γραπτώς οι απόψεις όλων των μερών, με βάση τις οποίες ο Υπουργός Εργασίας θα κρίνει αν θα διαφοροποιήσει ή όχι και πώς θα διαφοροποιήσει το υφιστάμενο διάταγμα που υπάρχει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού θα συζητηθεί μέσα στο 2026, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει η άμεσα.

«Είναι ένα από τα θέματα για το οποίο ανέφερα στο Σώμα ότι με βάση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ξεκινήσει η συζήτηση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων μέσα στο 2026, όπως λέει η ευρωπαϊκή οδηγία, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «θα πρέπει το συντομότερο δυνατό - διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει - να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και να κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή».

«Μέσα από το νομοσχέδιο θα υπάρχουν απόψεις για να γίνουν σχέδια δράσης», ανέφερε και πρόσθεσε πως «πρώτα ψηφίζεις το νομοθέτημα» και «μετά θα πρέπει να δείξεις πώς υλοποιεί αυτά που λέει (το νομοθέτημα), μεταξύ των οποίων και το σχέδιο δράσης».

Σε ερώτηση αν ζητούν ακόμη οι συντεχνίες συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μουσιούττας ειπε ότι ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των συντεχνιών πως έχουν υποβάλει υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας συνάντηση στην παρουσία και του Υπουργού Εργασίας.

«Προσωπικά δεν έχω ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η κάθε οργάνωση, ο κάθε οργανισμός έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποτίνεται στον ανώτατο Άρχοντα για να τον συναντήσει και να συζητήσει θέματα που απασχολούν» και πρόσθεσε πως «είναι και θεμιτό και ως αρμόδιος Υπουργός, εάν και εφόσον κληθώ θα είμαι παρών για να βοηθήσω στη συζήτηση των όποιων θεμάτων τεθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ