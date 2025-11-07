Η επόμενη μέρα στην ενέργεια: Τι «δώρα» φέρνουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα

Σε διεθνές ενεργειακό σταυροδρόμι μετατρέπεται η Ελλάδα προσελκύοντας το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, επενδυτών και ενεργειακών κολοσσών. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε η πρώτη μέρα της P-TEC, της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.

Η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει τον κομβικό ρόλο της χώρας στο ενεργειακό σκηνικό της περιοχής.

Ενώ η έντονη αμερικανική παρουσία αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη στρατηγική συνεργασία με την Αθήνα.

Αν κάτι έκαναν ξεκάθαρο με τις δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ είναι πως η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως κομβικής σημασίας για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Αυτό θα βοηθήσει τις ΗΠΑ - από τη μία - να κλείσουν επικερδείς συμφωνίες, μέσα από τις οποίες θα εξάγουν τα πλούσια αποθέματα φυσικού αερίου που έχουν στη διάθεση τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την περιορισμένη παρουσία τρίτων συμφερόντων.

«Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο US Secretary of Energy Chris Wright σε συζήτηση που είχε με τον Έλληνα ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» για την Ελλάδα

Από την ελληνική πλευρά, φιλοδοξία της χώρας είναι να ενισχύσει τον στρατηγικό της ρόλο ως ενεργειακό κόμβο που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, αλλά και να αναδείξει την γεωπολιτική της σημασία, στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα.

Ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια είναι οι λέξεις που επιλέγει να χρησιμοποιήσει η «Αθήνα», τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει βασικό κρίκο στην αλυσίδα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Η παρουσία πετρελαϊκών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις στη Μεσόγειο, σχολίασε σχετικά ο Έλληνας ΥΠΕΝ και τόνισε πως στόχος είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή» τόνισε.

Deals και υπογραφές

Η υπογραφή της - ιστορικής - συμφωνίας μεταξύ Exxon Mobil, Energeian και Helliniq Energy για τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, με επόμενο βήμα την υλοποίηση ερευνητικής γεώτρησης, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, ήταν το πρώτο αλλά όχι το μοναδικό deal της Συνόδου.

Η υπογραφή της συμφωνίας παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος - Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, είχε συμβολικό χαρακτήρα και έδωσε τον τόνο των συζητήσεων που γίνονται στο περιθώριο της P-TEC.

Άλλωστε, δεν έλειψαν οι επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της P-TEC, ενεργοποιεί μια σειρά από ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα οι τρεις χώρες προχώρησαν σε κοινή δήλωση προσβλέποντας στην επιρροή των ΗΠΑ προκειμένου να προχωρήσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους με την επόμενη συνάντησή τους να προσδιορίζεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, ακόμα μια σημαντική συμφωνία που αναμένεται να «κλειδώσει» σήμερα στο πλαίσιο της P-TEC, είναι εκείνη που αφορά το «Route 2», ένα project που θα ενισχύσει τον Κάθετο Διάδρομο και περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Μολδαβία και της Ουκρανίας.

cnn.gr