Συμφωνία για αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας προς αγορές Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης

Μια συμφωνία με σημαντική γεωοικονομική και ενεργειακή βαρύτητα υπεγράφη τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας στο Ζάππειο. Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. – κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ – προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική επιδίωξη διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας για τις χώρες της περιοχής, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές έναντι των ρωσικών υδρογονανθράκων. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου.

Τη συμφωνία είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic-See LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, από το βήμα του ΟΤ Forum. Όπως είχε επισημάνει, οι συμφωνίες αφορούν προμηθευτές και αγοραστές εκτός Ελλάδας, γεγονός που αναβαθμίζει έμπρακτα τον διεθνή ρόλο της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο «θα αλλάξει και την οικονομία της χώρας», σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση «πολύ καλά κάνει και ισχυροποιεί τη θέση της γεωπολιτικά».

Η υπογραφή της συμφωνίας επιβεβαιώνει την Ελλάδα ως πυλώνα ενεργειακής διασύνδεσης και ασφάλειας στην περιοχή, επεκτείνοντας την επιρροή της στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της ΝΑ Ευρώπης.

