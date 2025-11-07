«Ωδή στο Φως» του Μάριου Ιωάννου Ηλία: Πρεμιέρα στη Δανία

Την πρεμιέρα του νέου έργου του Μάριου Ιωάννου Ηλία, με τίτλο «Ωδή στο Φως», μιας πολυμεσικής σύνθεσης που συνενώνει μουσική, αρχιτεκτονική, βίντεο και φως σε μια ενιαία αισθητική εμπειρία φιλοξένησε το λιμάνι της Νέστβεντ στη Δανία στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας περιόδου αυξημένου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς η Δανία προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσέδωσε στο έργο ιδιαίτερο θεσμικό και πολιτιστικό βάρος.

Η σύνθεση αποτέλεσε παραγγελία του οργανισμού «Νέστβεντ 2032 – Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα», του Φεστιβάλ Φωτός της πόλης και του προγράμματος «Πολιτιστική Γέφυρα προς την Ευρώπη», ενώ επιχορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ζηλανδίας ως η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων της περιοχής για το 2025. Όπως αναφέρεται η «Ωδή στο Φως» αποτελεί έναν ύμνο αφιερωμένο στην πόλη της Νέστβεντ – ένα μουσικό ταξίδι από την εσωστρεφή μελαγχολία προς τη γαλήνια επιβεβαίωση.

Σχεδιασμένο για παρουσίαση κατά τους σκοτεινότερους μήνες του έτους, το έργο αποκτά εποχική διάσταση, όπου το φως συμβολίζει όχι μόνο τον φωτισμό, αλλά και την παρουσία, την προσοχή και τη συλλογική δύναμη. Συντεθειμένο στη λεγόμενη «Νέστβεντ ματζόρε», το τελικό γράμμα «d», στο όνομα Νέστβεντ (Næstved) λειτουργεί ως ηχητικό και γλωσσικό σημείο αναφοράς.

Ο ύμνος αποτελείται από 24 σύντομες μουσικές ενότητες, από το Α έως το Ω, συμβολίζοντας τις 24 ώρες της ημέρας – έναν κύκλο που αποτυπώνει τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, από τη διάλυση στην αναγέννηση.

Αυτή η μορφική καμπύλη ενσωματώνει το κεντρικό θέμα του έργου: ότι το φως δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μια δύναμη που μεταφέρεται, αναζωπυρώνεται και μεταδίδεται μέσα στον χρόνο. Στην πρεμιέρα συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό μουσικοί: η αλτίστρια Γιούλιε Χούσμπαλε του Βασιλικού Θεάτρου της Δανίας, η Νεανική Χορωδία του Ομόσπονδου Κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν της Γερμανίας, οι δανικές χορωδίες της Εκκλησίας του Χόλστεν και το Καμερατίνο Καντέμους, καθώς και το Σύνολο Στορστρεμ, υπό τη διεύθυνση του Γέργκεν Γκράβεν Νίλσεν. Δύο χιλιάδες και πλέον θεατές , προστίθεται στην ανακοίνωση, παρευρέθηκανστην πρεμιέρα, ενώ άλλοι πεντακόσιοι παρακολούθησαν το έργο την επόμενη ημέρα.

Η παρουσίαση συνεχίζεται καθημερινά έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, με δύο βραδινές προβολές, ως οπτικοακουστική εμπειρία στα σιλό του λιμανιού, όπου μουσική και φως μεταμορφώνουν τον βιομηχανικό χώρο σε ζωντανό καλλιτεχνικό τοπίο.

Η δανική εφημερίδα «Νέα της Ζηλανδίας» χαρακτήρισε την «Ωδή στο Φως» ως «τον νέο ύμνο της Νέστβεντ», αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο δεσμό του έργου με την ταυτότητα και το πνεύμα της πόλης.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Φωτός προέκυψε χάρη στην επίσκεψη του Μάριου Ιωάννου Ηλία στη Νέστβεντ τον περασμένο Ιανουάριο, όταν προσκλήθηκε να παρουσιάσει την εισήγησή του σχετικά με την πολιτιστική αναγέννηση και το ευρωπαϊκό πολιτιστικό όραμα της πόλης, με ορίζοντα το 2032 – χρονιά κατά την οποία η Δανία θα αναλάβει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.