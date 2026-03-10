Τραμπ: Ξέρω ότι το Ιράν θέλει συνομιλίες, εξαρτάται από τους όρους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τ/κ παραγωγοί γάλακτος προειδοποιούν για κινδύνους στον τομέα λόγω μείωσης κατανάλωσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ζητούν επείγοντα μέτρα, όπως περιορισμό εισαγωγών ή αύξηση «δασμών» στα γαλακτοκομικά, προκειμένου να προστατευθεί η «εγχώρια παραγωγή» και η επισιτιστική ασφάλεια.

Σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα της παραγωγής γάλακτος και το μέλλον του τομέα βλέπει ο σύνδεσμος T/κ παραγωγών γάλακτος λόγω της μείωσης της κατανάλωσης και της οικονομικής επιβράδυνσης.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο σύνδεσμος παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων αναφέρει ότι ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι στρατηγικός που παρέχει τα προς το ζην σε περίπου 54.000 άτομα.

Προστίθεται οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή έχουν για άλλη μια φορά υπογραμμίσει τη σημασία της «εγχώριας παραγωγής» και της επισιτιστικής ασφάλειας. Ο σύνδεσμος ζητεί επείγοντα μέτρα όπως την προσωρινή διακοπή της εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή την αύξηση των «δασμών» γι’ αυτά τα προϊόντα, προκειμένου να προστατευθεί η «εγχώρια παραγωγή».

Η αποδυνάμωση της «εγχώριας παραγωγής» σημαίνει ζημιά όχι μόνο σε έναν τομέα, αλλά και στην οικονομία του ψευδοκράτους, την επισιτιστική ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙμέτρα στήριξηςΓΑΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα