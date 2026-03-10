Τ/κ παραγωγοί γάλακτος προειδοποιούν για κινδύνους στον τομέα λόγω μείωσης κατανάλωσης

Σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα της παραγωγής γάλακτος και το μέλλον του τομέα βλέπει ο σύνδεσμος T/κ παραγωγών γάλακτος λόγω της μείωσης της κατανάλωσης και της οικονομικής επιβράδυνσης.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο σύνδεσμος παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων αναφέρει ότι ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι στρατηγικός που παρέχει τα προς το ζην σε περίπου 54.000 άτομα.

Προστίθεται οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή έχουν για άλλη μια φορά υπογραμμίσει τη σημασία της «εγχώριας παραγωγής» και της επισιτιστικής ασφάλειας. Ο σύνδεσμος ζητεί επείγοντα μέτρα όπως την προσωρινή διακοπή της εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή την αύξηση των «δασμών» γι’ αυτά τα προϊόντα, προκειμένου να προστατευθεί η «εγχώρια παραγωγή».

Η αποδυνάμωση της «εγχώριας παραγωγής» σημαίνει ζημιά όχι μόνο σε έναν τομέα, αλλά και στην οικονομία του ψευδοκράτους, την επισιτιστική ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ