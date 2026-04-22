Ετοιμότητα ΕΤΕΚ να συνδράμει τους ΕΟΑ για τις επικίνδυνες οικοδομές

Το ΕΤΕΚ επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του να συνδράμει ουσιαστικά στο έργο των ΕΟΑ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, μέσω της αξιοποίησης και της τεχνογνωσίας των μελών του, ιδιαίτερα σε θέματα επιθεώρησης και αξιολόγησης της κατάστασης των οικοδομών, με στόχο την επιτάχυνση της λήψης των αναγκαίων μέτρων προς άρση της επικινδυνότητας, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Σε ανακοίνωση του ΕΤΕΚ για την συνάντηση χθες με τους Προέδρους των ΕΟΑ για το θέμα αναφέρεται επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της εισήγησης του ΕΤΕΚ για δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επικίνδυνων οικοδομών. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή ανέφερε πως το Επιμελητήριο κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα αυτό, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία καταχώρησης των επικίνδυνων οικοδομών σε ψηφιακή βάση δεδομένων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας γνωστοποίησης τους με δομημένο και ομοιόμορφο τρόπο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών.

Από πλευράς των ΕΟΑ, προστίθεται, διατυπώθηκε συμφωνία ως προς την προτεινόμενη ρύθμιση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επικίνδυνων οικοδομών, σημειώνοντας παράλληλα ότι απαιτείται η αναβάθμιση του συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση και της εν λόγω λειτουργίας.

Ο κ. Γιωρκάτζης, εκ μέρους όλων των ΕΟΑ, τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση της υπηρεσίας επικίνδυνων οικοδόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των κοινόκτητων οικοδομών, επί του οποίου εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις από τους Προέδρους των ΕΟΑ, αναφορικά με την ενδεχόμενη ανάληψη της σχετικής ευθύνης, η οποία σήμερα υπάγεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Επισημάνθηκε συγκεκριμένα πως, σε περίπτωση μεταφοράς της αρμοδιότητας στους ΕΟΑ, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς προϋποθέσεις, όπως η έγκριση της αναγκαίας οργανωτικής δομής, η καθιέρωση ανταποδοτικών τελών, καθώς και η ανάπτυξη λειτουργικού λογισμικού, σύγχρονου και εύχρηστου, προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης του διαθέσιμου χρόνου μέχρι την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες και να προχωρήσει απρόσκοπτα η ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης του συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» ώστε να εξυπηρετήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ατόσο τους ΕΟΑ όσο και τους πολίτες.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση.