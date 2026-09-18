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ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ερώτηση για το εάν αυτό σημαίνει τον Οκτώβριο του 2027, η Λαγκάρντ απάντησε: «Θα δούμε».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ άφησε σήμερα ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της, απαντώντας «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε εάν θα παραμείνει στη θέση αυτή έως το τέλος της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

«Φεύγω το 2027», δήλωσε η Λαγκάρντ στο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις φήμες περί πρόωρης παραίτησής της που επιμένουν να κυκλοφορούν στο μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Σε ερώτηση για το εάν αυτό σημαίνει τον Οκτώβριο του 2027, η Λαγκάρντ απάντησε: «Θα δούμε».

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι ανεξάρτητα από τον χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει», πρόσθεσε.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ ως διάδοχο της Λαγκάρντ στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

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