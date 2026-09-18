Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα» στη θαλάσσια περιοχή Κρήτης [ΒΙΝΤΕΟ]

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ-15/2026», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή αεροναυτικών μέσων και Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς, η Κύπρος συμμετείχε στην άσκηση με το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού, ένα ελικόπτερο AW-139 της Διοίκησης Αεροπορίας και Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ).

Η τελική φάση της άσκησης διεξήχθη την Παρασκευή και παρακολουθήθηκε εν πλω επί της Φρεγάτας «ΨΑΡΑ» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, από τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Εμμανουήλ Θεοδώρου, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό, Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου Αντιστράτηγο, Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, νηοψία, συνδυασμένη αποβατική ενέργεια, καθώς και εικονικές αεροπορικές προσβολές από επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ» είναι η αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ