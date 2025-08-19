Οι ΗΠΑ διευρύνουν τους δασμούς σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν την εμβέλεια των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη, επηρεάζοντας εκατοντάδες ακόμη προϊόντα που περιέχουν και τα δύο μέταλλα, όπως παιδικά καθίσματα και βαριά βιομηχανικά μηχανήματα.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωση ότι προσθέτει 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα ειδών, που θεωρούνται «παράγωγα προϊόντα» χάλυβα και αλουμινίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο δασμός 50% και στα δύο μέταλλα, που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, θα ισχύει πλέον για το περιεχόμενο χάλυβα και αλουμινίου αυτών των προϊόντων.

Η διευρυμένη εφαρμογή τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, ενώ η ανακοίνωση με τις αλλαγές δημοσιεύθηκε στο Ομοσπονδιακό Αρχείο την Τρίτη.

«Η σημερινή απόφαση καλύπτει ανεμογεννήτριες και τα μέρη και εξαρτήματά τους, κινητούς γερανούς, μπουλντόζες και άλλα βαριά μηχανήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια, έπιπλα, συμπιεστές και αντλίες, καθώς και εκατοντάδες άλλα προϊόντα», ανέφερε την Τρίτη το Υπουργείο Εμπορίου.

Η κίνηση «κλείνει τα παράθυρα για καταστρατήγηση», δήλωσε ο Υφυπουργός Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια, Τζέφρι Κέσλερ, επαναλαμβάνοντας τον στόχο ενίσχυσης των αμερικανικών βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου.

Από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 10% σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς και υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες οικονομίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Στην περίπτωση του χάλυβα και του αλουμινίου, ο Τραμπ αρχικά ανακοίνωσε δασμό 25% στις εισαγωγές και των δύο μετάλλων, προτού τον διπλασιάσει στο 50% τον Ιούνιο.

Αν και μέχρι στιγμής η επίπτωση των δασμών του Τραμπ στις τιμές καταναλωτή είναι περιορισμένη, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα πλήρη αποτελέσματα τους δεν έχουν ακόμη φανεί.

Προς το παρόν, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αντεπεξέλθει, επιταχύνοντας αγορές προϊόντων που ανέμεναν ότι θα επιβαρυνθούν με δασμούς. Άλλες έχουν μετακυλήσει το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές ή έχουν απορροφήσει μέρος της νέας επιβάρυνσης.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι οι εισαγωγείς και οι πωλητές λιανικής δύσκολα θα μπορούν να απορροφούν αυτά τα κόστη επ’ αόριστον και ενδέχεται τελικά να αυξήσουν περισσότερο τις τιμές καταναλωτή.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το πλήγμα στον πληθωρισμό θα είναι εφάπαξ, αλλά άλλοι ανησυχούν για πιο επίμονες επιπτώσεις.

ΚΥΠΕ