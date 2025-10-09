Ισραήλ: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους που θα απελευθερωθούν - Ζωντανοί τουλάχιστον 20 από τους 48

Tην απελευθέρωση 20 περίπου ομήρων που βρίσκονται ακόμη εν ζωή προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ενώ ακόμη 28 περίπου εκτιμάται πως είναι νεκροί.

Ως αντάλλαγμα θα αποφυλακιστούν περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνται επί σειρά δεκαετιών στις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με το Reuters. Η ανταλλαγή αναμένεται εντός 72 ωρών από την σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη (9/10).

Ποιοι είναι οι όμηροι

Όλοι οι όμηροι αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ακόμη ένα άτομο αιχμαλωτίστηκε αργότερα.

Οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί πολίτες. Τρεις όμηροι έχουν καταγωγή από την Ταϊλάνδη, ένας από την Τανζανία και ένας από το Νεπάλ. Δύο από αυτούς που εκτιμάται ότι είναι νεκροί είναι διπλής υπηκοότητας, είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ.

Οι περισσότεροι από όσους έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής αφέθηκαν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025. Μέχρι στιγμής, από τις ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανακτηθεί 59 σοροί.

Πηγή: cnn.gr