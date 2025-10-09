Every Step Counts” – Από την Πάφο στη Λευκωσία για τον παιδικό καρκίνο

Το Destination Fitness και το Nicholas Zoe Foundation ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική φιλανθρωπική δράση που συνδυάζει την άσκηση με την ελπίδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, μια ομάδα επτά δρομέων του Destination Fitness θα διανύσει 160 χιλιόμετρα από την Πάφο έως τη Λευκωσία, μεταφέροντας ένα μήνυμα ζωής: Κάθε βήμα μετράει – Every Step Counts.

Όπως αναφέρεται το Nicholas Zoe Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη μνήμη του Νικόλα Αρτεμίου. Ο οργανισμός στηρίζει μία πρωτοποριακή έρευνα για το παιδικό σάρκωμα, χρηματοδοτώντας προγράμματα στο Boston Children’s Hospital, με στόχο την ταχύτερη διάγνωση και την ανάπτυξη λιγότερο επεμβατικών θεραπειών για τα παιδιά που μάχονται με τη νόσο.

Η συνεργασία με το Destination Fitness γεννήθηκε μέσα από μια κοινή φιλοσοφία: ότι η κίνηση μπορεί να εμπνεύσει, να ενώσει και να αλλάξει ζωές.

Το γυμναστήριο, γνωστό για το σύνθημα ‘We Move People, We Move Forward’, αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να στηρίξει σκοπούς με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλανθρωπική αυτή διαδρομή δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό γεγονός.

Είναι μια αλυσίδα ελπίδας, όπου κάθε βήμα αντιπροσωπεύει μια πράξη προσφοράς προς τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη.

Οι διοργανωτές σημειώνουν πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια κάνοντας τη δική τους εισφορά στον επίσημο σύνδεσμο του ιδρύματος: www.nicholaszoefoundation.com/donations

Γιατί Κάθε Βήμα Μετρά.

Επισημαίνεται τέλος πως το κοινό δεν μπορεί να συμμετέχει στον αγώνα δρόμου. Μπορεί όμως να υποδεχτεί τους δρομείς στην εκδήλωση τερματισμού, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Ζωή Διαγνωστικό Κέντρο στην οδό Δημοφώντος, Λευκωσία.