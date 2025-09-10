Αναβάθμισε ελαφρώς την προβλεψη για παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 στο 2,4% ο Fitch

Σε ελαφρά αναβάθμιση των προβλέψεων του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,4%, σε σχέση με τις προβλέψεις του τον περασμένο Ιούνιο, προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, βασιζόμενος σε καλύτερα από τα αναμενόμενα εισερχόμενα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σε νέα έκθεσή του σε σχέση με την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2026, ο Fitch αναμένει να είναι υψηλότερη κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,3%.

Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως υπάρχουν πλέον ενδείξεις υποκείμενης επιβράδυνσης της οικονομίας των ΗΠΑ που διαφαίνεται στα «σκληρά» οικονομικά στοιχεία, ενώ οι θετικές εκπλήξεις για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης αντανακλούν εν μέρει την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ.

Ο οίκος αναφέρει ότι οι εξαγωγές της Ευρωζώνης είναι απίθανο να διατηρήσουν τον ρυθμό που παρουσίασαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και, με την εξασθένηση της ανάκαμψης των καταναλωτικών δαπανών, δεν αναμένει ότι το ΑΕΠ θα επεκταθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική χαλάρωση της Γερμανίας θα παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης το επόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, ο Fitch εξακολουθεί να αναμένει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος.

Σύμφωνα με τον οίκο, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται τώρα να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2025, αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την εκτίμηση του περασμένου Ιουνίου, παρουσιάζοντας, ωστόσο, σημαντική επιβράδυνση από το 2,9% που ανέμενε ο οίκος πέρσι.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Κίνας έχει αυξηθεί στο 4,7% από 4,2%, για την Ευρωζώνη στο 1,1% από 0,8% και για τις ΗΠΑ στο 1,6%, από 1,5%.

Αναφέρει ότι υπήρξε μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ μετά από μια σειρά ανακοινώσεων. Σημειώνει ότι η τελευταία εκτίμηση του για τον μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή (ETR) των ΗΠΑ είναι 16%, πολύ κοντά στον ρυθμό που υπολογίστηκε τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει, το Μεξικό και ο Καναδάς αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ETR, ενώ επίσης ελαφρώς χαμηλότερο είναι και το ETR της Ευρώπης, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από υψηλότερους από τους αναμενόμενους δασμολογικούς συντελεστές για την Ασία, εξαιρουμένης της Κίνας.

«Η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις αυξήσεις των δασμών από τις ΗΠΑ δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι αυτοί είναι τεράστιοι και θα μειώσουν την παγκόσμια ανάπτυξη», αναφέρει και προσθέτει πως οι ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης στις ΗΠΑ εμφανίζονται τώρα «σε αδιάσειστα οικονομικά στοιχεία και δεν είναι πλέον μόνο στις έρευνες κλίματος», δήλωσε ο Brian Coulton, επικεφαλής οικονομολόγος της Fitch.

Αναφέρει επίσης ότι η μετακύλιση αυτής της μεγάλης αύξησης του ETR στον πληθωρισμό των ΗΠΑ ήταν μέχρι στιγμής μέτρια και σημειώνει πως «υπάρχουν ενδείξεις στους εθνικούς λογαριασμούς των ΗΠΑ ότι το σοκ των δασμών έχει απορροφηθεί», εν μέρει από τις καθοδικές πιέσεις που δέχθηκαν τα εταιρικά κέρδη, «αλλά αναμένουμε ότι η μετακύλιση θα επιταχυνθεί αργότερα φέτος».

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα περιορίσει την αύξηση των πραγματικών μισθών και θα επηρεάσει αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά το 2025.

Προσθέτει ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επίσης επιβραδυνθεί σημαντικά, αντανακλώντας εν μέρει τον αντίκτυπο της μεταναστευτικής πίεσης στην αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Αναφέροντας ότι ένα διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να στηρίξει τη ζήτηση το 2026, αλλά η Fitch αναμένει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα παραμείνει πολύ κάτω από την τάση, στο 1,6% το επόμενο έτος.

Επιπλέον, ο Fitch αναφέρει ότι έχει αντέξει η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας παρά το σοκ των αμερικανικών δασμών, καθώς η υποτίμηση της ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και η πτώση των τιμών εξαγωγής των προϊόντων έχουν συμβάλει στην ανακατεύθυνση των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Σημειώνει ότι η δημοσιονομική χαλάρωση υποστηρίζει την ανάπτυξη, αλλά η αύξηση της ιδιωτικής εγχώριας ζήτησης φαίνεται να εξασθενεί και ο αποπληθωρισμός εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο.

Τέλος, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως η εξασθένηση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ θα πρέπει να πείσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Ο οίκος αναμένει μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, με τρεις ακόμη μειώσεις εντός του 2026.

Επίσης, αναφέρει πως ενώ φαίνεται πλέον απίθανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια, «βλέπουμε ελάχιστες πιθανότητες ανάκαμψης του δολαρίου μετά την ευρεία υποτίμηση στο πρώτο εξάμηνο του 2025».

Πηγή: ΚΥΠΕ