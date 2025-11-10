Η διάψευση, επιβεβαίωση του προέδρου του ΚΕΒΕ

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου βγήκε για να διαψεύσει, λέει, τα δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του «Π», περί έντονων αντιπαραθέσεων και αμφισβήτησής του στην τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας του Επιμελητηρίου. Και τι μας είπε; «Εκτός της αίθουσας, όλους ανεξαιρέτως μας ενώνουν σχέσεις προσωπικής φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη συλλογική μας προσπάθεια»! Ευχαριστούμε κ. Σταύρου για την πλήρη επιβεβαίωση. Γιατί τα δημοσιεύματα, αναφέρονταν στον κακό χαμό που έγινε εντός της αίθουσας, όχι για τις σχέσεις σας εκτός αίθουσας!
Κ. ΖΑΔΗΣ