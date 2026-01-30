Προτείνει αντικαταστάτη του Πάουελ ο Τραμπ για την Fed

Επιμέλεια: Ραφαέλλα Σπανού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνει τον πρώην αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όταν λήξει τον Μάιο η θητεία του νυν επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με το Associated Press.

Η κίνηση του Τραμπ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Fed, περιορίζοντας την παραδοσιακή ανεξαρτησία της από την εκτελεστική εξουσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι δεν προχώρησε έγκαιρα σε μειώσεις επιτοκίων, τις οποίες ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες για την τόνωση της οικονομίας και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Ο Γουόρς, 55 ετών, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο 2006–2011 και σήμερα είναι συνεργάτης του Hoover Institution και λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Αν και στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ υψηλότερων επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει πιο ευέλικτη στάση, εκφραζόμενος υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων.

Η υποψηφιότητα Γουόρς θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Αναλυτές σημειώνουν, πάντως, ότι ακόμη και αν αναλάβει την προεδρία της Fed, οι δυνατότητές του να επιβάλει άμεσα αλλαγές στη νομισματική πολιτική είναι περιορισμένες, καθώς οι αποφάσεις για τα επιτόκια λαμβάνονται συλλογικά από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας και επηρεάζονται έντονα από τις αντιδράσεις των αγορών.

Πηγή: Associated Press