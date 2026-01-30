Αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων ο Μίλτος Παπαδόπουλος

Την αποχώρηση του Μίλτου Παπαδόπουλου από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε το Κίνημα, κάνοντας λόγο για προσωπική απόφαση του ίδιου, η οποία έγινε σεβαστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Παπαδόπουλος γνωστοποίησε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την υποψηφιότητα για λόγους που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως προσωπικούς, με το Κίνημα να του εύχεται «καλή πορεία από τούδε και στο εξής». Παράλληλα, τονίζεται ότι οι προεκλογικές περίοδοι αποτελούν δοκιμασία όχι μόνο για τα πρόσωπα αλλά και για τις πολιτικές πρακτικές, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική κρίνεται πρωτίστως από τον τρόπο, τις αξίες και την πολιτική ηθική.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα Οικολόγων εξέδωσε χθες ανακοίνωση για το θέμα, εκτοξεύοντας κατηγορίες κατά του επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι προσέγγισε τον Μίλτο Παπαδόπουλο για να τον πείσει να κατέλθει με το δικός τους ψηφοδέλτιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Οικολόγοι σημειώνουν ότι «ορισμένες πολιτικές πρακτικές φαίνεται να πέτυχαν τον σκοπό τους», προσθέτοντας πως η τελική αξιολόγηση αυτών των πρακτικών δεν ανήκει στη συγκυρία αλλά στην κοινωνία και στην επόμενη ημέρα των εκλογών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαμηνύει ότι η πορεία του συνεχίζεται με «καθαρές θέσεις, θεσμικό λόγο και προσήλωση στις αρχές» που, όπως αναφέρει, καθοδηγούν διαχρονικά τη στάση του στον δημόσιο βίο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την υποψηφιότητα του Μ. Παπαδόπουλου

Σε σχέση με την ανακοινωμένη υποψηφιότητα του κ. Μίλτου Παπαδόπουλου, ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε χθες, εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την υποψηφιότητά του με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για λόγους που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως προσωπικούς. Η επιθυμία αυτή γίνεται σεβαστή και του ευχόμαστε καλή πορεία από τούδε και στο εξής.

Οι προεκλογικές περίοδοι αποτελούν πάντοτε δοκιμασία όχι μόνο για τα πρόσωπα, αλλά και για τις πολιτικές πρακτικές. Για εμάς, η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία ούτε στη συγκρότηση ψηφοδελτίων με όρους αριθμητικούς, αλλά κρίνεται πρωτίστως από τον τρόπο, τις αξίες και την πολιτική ηθική.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται ότι ορισμένες πολιτικές πρακτικές φαίνεται να πέτυχαν τον σκοπό τους. Η αξιολόγηση αυτών των πρακτικών, όμως, δεν ανήκει στη στιγμή, αλλά στην κοινωνία και στην επόμενη μέρα των εκλογών.

Η πορεία μας συνεχίζεται με καθαρές θέσεις, θεσμικό λόγο και προσήλωση στις αρχές που διαχρονικά καθοδηγούν τη στάση μας στον δημόσιο βίο.