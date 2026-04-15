Μεγάλες περικοπές στο προσωπικό αυτοκινητοβιομηχανιών λόγω ανταγωνισμού από Κίνα

Η Renault θα μειώσει έως και 20% το προσωπικό των μηχανικών της, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα. Η Stellantis καταργεί 650 θέσεις εργασίας μηχανικών στα κεντρικά γραφεία της Opel στη Γερμανία.

Η Renault θα περικόψει έως και 2.400 θέσεις εργασίας στον τομέα των μηχανικών μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μειώνοντας το εργατικό δυναμικό της στους μηχανικούς έως και 20%, καθώς αγωνίζεται να φτάσει το χαμηλότερο κόστος και τους ταχύτερους χρόνους ανάπτυξης των Κινέζων ανταγωνιστών.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 11.000 μηχανικούς σε όλο τον κόσμο, αναφέρει το Reuters.

Οι περικοπές θα αποφασιστούν από τους διευθυντές της Renault σε διάφορες χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Renault Φρανσουά Προβό έχει προχωρήσει σε επιθετικές μειώσεις κόστους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο 2025, σε μια προσπάθεια να κάνει τον κατασκευαστή των αυτοκινήτων πόλης R5 και Clio πιο ευέλικτο.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Renault αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στην περιοχή από Κινέζους κατασκευαστές όπως η BYD. Οι μετοχές της έχουν μειωθεί κατά 12% το 2026.

Η Renault βασίστηκε σε κινεζικά ανταλλακτικά και στις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης στη Σαγκάη για την κατασκευή του ηλεκτρικού Twingo, αξίας κάτω των 20.000 ευρώ, το οποίο η εταιρεία θα ξεκινήσει να πουλά το 2026.

Ο Φρανσουά Προβό έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν στην Κίνα στους κόμβους έρευνας και ανάπτυξης της χώρας στη Γαλλία, ιδίως στο εκτεταμένο συγκρότημα Technocentre κοντά στο Παρίσι.

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον τομέα της μηχανικής και της υποστήριξης θα μπορούσαν να καταργηθούν στη Γαλλία στο πλαίσιο του σχεδίου του Φρανσουά Προβό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος του εργατικού συνδικάτου CGT, Laurent Giblot.

«Η αποσυναρμολόγηση της μηχανικής μας αποτελεί μεγάλη ανησυχία», είπε. «Οι προγραμματισμένες περικοπές είναι δραστικές και εγείρουν το ερώτημα πώς ο όμιλος θα μπορέσει να παράγει τα 36 μοντέλα που έχουν προγραμματιστεί για το 2030».

Η Stellantis καταργεί 650 θέσεις εργασίας μηχανικών στα κεντρικά γραφεία της Opel στο Ρίσελσχαϊμ της Γερμανίας.

Οι μηχανικοί του εργοστασίου θα εργαστούν σε συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εικονική μηχανική, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξη μπαταριών και λογισμικό.

Η Stellantis θα καταργήσει 650 θέσεις εργασίας μηχανικών στα κεντρικά γραφεία της Opel στο Ρίσελσχαϊμ της Γερμανίας- σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού μηχανικών του εργοστασίου- καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αναδιαμορφώνει τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες ανάπτυξης.

Η εταιρεία και τα συνδικάτα επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να απολύσουν περισσότερους από το ένα τρίτο των τεχνικών στο Ρίσελσχαϊμ μετά από αξιολόγηση του Τεχνολογικού Κέντρου.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επικεντρωθούν στους μηχανικούς που εργάζονται στις εγκαταστάσεις.

Η επικοινωνία της με το συνδικάτο εργαζομένων IG Metall έγινε στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Ένας εκπρόσωπος της εγκατάστασης, στην περιοχή Ρήνου-Μάιν μεταξύ Φρανκφούρτης και Μάιντς, δήλωσε ότι οι περικοπές θα εφαρμοστούν στο Τεχνολογικό Κέντρο του εργοστασίου, το οποίο απασχολεί σήμερα 1.650 μηχανικούς.

Οι διαπραγματεύσεις με τα εργατικά συνδικάτα μόλις ξεκίνησαν, αλλά η Stellantis αναμένει ότι ο μετασχηματισμός του εργοστασίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το κέντρο θα ειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων για τις μάρκες Opel και Vauxhall και θα επικεντρωθεί στην μεταβιβάσιμη τεχνολογία σε ολόκληρο τον Όμιλο Stellantis, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Με βάση αυτό το εύρος, η εταιρεία αξιολόγησε τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας και το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό ως προς το μέγεθος και τις δεξιότητες.

«Αυτή η καθορισμένη αποστολή αντιστοιχεί σε έναν οργανισμό περίπου 1.000 μηχανικών, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον μελλοντικό του ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο ανάπτυξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Βασικοί τομείς που θα προσανατολίζονται στο μέλλον για την εγκατάσταση θα περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εικονική ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη και εργαλεία βελτίωσης της απόδοσης, ψηφιακό φωτισμό, ανάπτυξη μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των μπαταριών, και ανάπτυξη μονάδων λογισμικού για την αρχιτεκτονική STLA Brain, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ