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| Χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 305 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,1%.

Με ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 305 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,1%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,23 μονάδες, με πτώση 1,12%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €445.765,14.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, οριακή άνοδο 0,10% κατέγραψε μόνο ο Δείκτης των Ξενοδοχείων, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες σημείωσαν απώλειες. Η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά κατέγραψαν πτώση 1,22% και 0,87% αντίστοιχα, και οι Επενδυτικές Εταιρείες πτώση 1,97%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €261.155,03 (τιμή κλεισίματος €9,97 – πτώση 1,09%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €62.426 (τιμή κλεισίματος €5,40 - χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτική με €49.833,87 (τιμή κλεισίματος €1,47 - πτώση 2%), της Logicom με €24.236 (τιμή κλεισίματος €3,08 – πτώση 0,65%) και της Eurobank με €11.075,38 (τιμή κλεισίματος €4,318 - πτώση 0,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 11 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 130.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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