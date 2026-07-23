Τραχώνι: Εξάρτημα ρυμούλκησης έσπασε τον ανεμοθώρακα και τραυμάτισε κρίσιμα στο κεφάλι οδηγό φορτηγού

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Τραχώνι Λεμεσού, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό οδηγού φορτηγού, ο οποίος χτυπήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδικασίας ρυμούλκησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14:30, όταν όχημα ρυμουλκούσε φορτηγό με τη χρήση ιμάντα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξάρτημα του μηχανισμού ρυμούλκησης αποκολλήθηκε και εκτινάχθηκε προς την καμπίνα του φορτηγού.

Από την πρόσκρουση, έσπασε ο ανεμοθώρακας με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής, της Τροχαίας Λεμεσού και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Λεμεσού.