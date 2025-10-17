Σημαντική πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή

Σημαντική πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 13.18 ο Γενικός Δείκτης διαμορφωνόταν στις 273,47 μονάδες με ζημιές 2,66%. Την ίδια ώρα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 ήταν στις 165,80 μονάδες με πτώση 2,71%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 992.371,35 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραφε ζημιές 3,42%, όπως και η Εναλλακτική με 1,52% και οι Επενδυτικές με 0,88% ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμεναν αμετάβλητα.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 715.844,02 ευρώ (πτώση 4,35%), ακολουθούμενη από την μετοχή της Logicom με όγκο 84.060,00 ευρώ (πτώση 5,13%), της Φρου Φρου με 62.574,23 ευρώ (αμετάβλητη), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 43.674,80 ευρώ (πτώση 1,89%) και της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 38.766,04 ευρώ (πτώση 0,90%)

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 2 κινούνταν ανοδικά, 7 πτωτικά και 4 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν εκείνη την ώρα 158.

Πηγή: ΚΥΠΕ