Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός - Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του έκκλητου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του έκκλητου και έγινε παράσταση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτου που τον συνόδευσε.

Σε δηλώσεις του ο κ. Λαζαράτος ανέφερε πως κατατέθηκε το γραπτό του κείμενο ,ως συνηγόρου του τέως Μητροπολίτη Πάφου, και αναμένεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί η οποιαδήποτε ημερομηνία, όπως είπε.

Ο κ. Λαζαράτος ανέφερε πως «το κλίμα ήταν όμορφο και αναμένεται η απόφαση». Ερωτηθείς σχετικά ο Καθηγητής Παναγιώτης Λαζαράτος, ανέφερε πως κατέθεσε ένα υπόμνημα το οποίο αφορά την νομιμότητα της διαδικασίας το οποίο διαβάστηκε και συζητήθηκε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως.

Επεσήμανε επίσης πως έγινε προφορική παράσταση του ιδίου του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Ο ίδιος , όπως είπε, δεν παρέστη ενώπιον της Ιεράς Συνόδου λέγοντας πως δεν έκανε παράσταση, απλώς κατέθεσε το γραπτό κείμενο ενώ ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός παρέστη και υποβλήθηκε σε κάποιες ερωτήσεις από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ο κ. Λαζαράτος ανέφερε πως πριν από λίγο αναχώρησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο καθένας μετέβη στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Όπως εξήγησε θα πρέπει να εκδοθεί μια ανακοίνωση, ένα γραπτό κείμενο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οποίο θα αναφέρεται η απόφαση.

Υπάρχει είπε το ενδεχόμενο να συζητήσουν αυτό το διάστημα μέχρι την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης και να διασκεφτούν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σημειώνεται πως ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος ο οποίος συνόδευσε τον τεώς Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό,δεν έγινε δεκτός στην Ιερά Σύνοδο καθότι δεν μπορούν να παραστούν εκεί κοσμικοί, όπως του αναφέρθηκε.