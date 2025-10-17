Γαζωμένο από σφαίρες το αυτοκίνητο του Σταύρου Δημοσθένους – Η γκανγκστερική δολοφονία του επιχειρηματία (φώτος)

Στην Κεντρική Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού μεταφέρθηκε το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος υπήρξε θύμα γκανγκστερικής δολοφονίας σήμερα το πρωί στη Λεμεσό.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί, όταν άγνωστα πρόσωπα στις Αρχές ανέκοψαν την πορεία του οχήματος στο οποίο επέβαινε το θύμα και άνοιξα πυρ.

Ο επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε σήμερα στη Λεμεσό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους ανακόπηκε από άσπρο βαν το οποίο εντοπίστηκε μετά καμένο σε περιοχή της Γερμασόγειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες έβαλαν φωτιά στο βαν όχημα και αποχώρησαν με μοτοσικλέτα.

Από τις φωτογραφίες διαφαίνεται ότι οι δράστες γάζωσαν με σφαίρες το όχημα του θύματος το οποίο καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Οδηγός του οχήματος ήταν ο γιος του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος επιχείρησε μετά το συμβάν να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου. Έπειτα ο νεαρός εξήλθε το οχήματος και σύμφωνα με όσα πληροφορείται το politis.com.cy, αυτοκίνητο σταμάτησε για να του παράσχει βοήθεια και να μεταφέρει τον Δημοσθένους στο νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών.