Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Γαζωμένο από σφαίρες το αυτοκίνητο του Σταύρου Δημοσθένους – Η γκανγκστερική δολοφονία του επιχειρηματία (φώτος)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί στη Λεμεσό - Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών

Στην Κεντρική Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού μεταφέρθηκε το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος υπήρξε θύμα γκανγκστερικής δολοφονίας σήμερα το πρωί στη Λεμεσό.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί, όταν άγνωστα πρόσωπα στις Αρχές ανέκοψαν την πορεία του οχήματος στο οποίο επέβαινε το θύμα και άνοιξα πυρ.

Ο επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε σήμερα στη Λεμεσό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους ανακόπηκε από άσπρο βαν το οποίο εντοπίστηκε μετά καμένο σε περιοχή της Γερμασόγειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες έβαλαν φωτιά στο βαν όχημα και αποχώρησαν με μοτοσικλέτα.

Από τις φωτογραφίες διαφαίνεται ότι οι δράστες γάζωσαν με σφαίρες το όχημα του θύματος το οποίο καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Οδηγός του οχήματος ήταν ο γιος του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος επιχείρησε μετά το συμβάν να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου. Έπειτα ο νεαρός εξήλθε το οχήματος και σύμφωνα με όσα πληροφορείται το politis.com.cy, αυτοκίνητο σταμάτησε για να του παράσχει βοήθεια και να μεταφέρει τον Δημοσθένους στο νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών.

 

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα