Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του Σταύρου Δημοσθένους, ηλικίας 49 ετών από τη Λεμεσό.

Στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση της η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα με βάση τα μέχρι τώρα πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας, γύρω στις 09:30 ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός του στη θέση του συνοδηγού. Το θύμα επέβαινε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 18χρονος γιος του.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε περίπου 500 μέτρα σε απόσταση από το σπίτι του στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, και ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρου, το οποίο και εγκατέλειψε τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς.

Ο γιος του θύματος συνέχισε να οδηγεί με προορισμό το νοσοκομείο, αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού μετέβηκαν άμεσα στο σημείο της οδικής σύγκρουσης και στη συνέχεια στη σκηνή όπου το θύμα δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις που έγιναν το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποιήσαν οι δράστες. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας.

Αύριο προγραμματίζεται να γίνει νεκροτομή επί της σορού του θύματος από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους.

Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στον παρόν στάδιο δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέλιξη των ερευνών, αφού πρωταρχικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση μαρτυρίας η οποία θα μας οδηγήσει στους δράστες του εγκλήματος αυτού.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή να καλέσει την Γραμμή του Πολίτη προς τον σκοπό αυτό. Είναι κατανοητό ότι είμαστε στο αρχικό στάδιο διερεύνησης αυτής της πολύ σοβαρής εγκληματικής ενέργειας και σας καλούμε όπως δείξετε κατανόηση ως προς τις δηλώσεις που κάνουμε. Να είστε σίγουροι ότι μόλις έχουμε ασφαλή συμπεράσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά».