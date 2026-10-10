Προχωρά και το «Κεραμείο» στην Ακταία (εικόνες και βίντεο)

Σιγά σιγά, ακόμη ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο φαίνεται να προχωρά στην περιοχή της Ακταίας Οδού, στη Λεμεσό. Αυτή τη φορά πρόκειται για το τεμάχιο όπου βρισκόταν το ιστορικό Κεραμείο Λεμεσού, το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί μέσα από μια νέα μεγάλη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έργο συνδέεται με την εταιρεία bbf, ενώ το αρχικό αρχιτεκτονικό σχέδιο-πρότυπο, που ετοίμασε το γραφείο UHA (με το οποίο συνεργάζονται και στην ΚΕΑΝ), προβλέπει δύο πύργους, ύψους μέχρι 137 μέτρων, με συνολικά 546 διαμερίσματα. Η ανάπτυξη θα εκτείνεται σε 62.500 τετραγωνικά μέτρα, ενσωματώνοντας και το διατηρητέο κτήριο του παλιού Κεραμείου.