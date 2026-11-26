Ολοένα και μεγαλώνει η δεξαμενή προσέλκυσης τουριστών στην Κύπρο. Το καλοκαίρι του 2027 ξεκινούν και απευθείας πτήσεις από την Πορτογαλία προς το νησί μας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ο οργανωτής ταξιδιών Solférias εντάσσει την Κύπρο ως νέο προορισμό στο θερινό του πρόγραμμα με ναυλωμένες πτήσεις από το Οπόρτο προς τη Λάρνακα που θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, από τις 6 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Με την προσθήκη του νέου δρομολογίου, η αεροπορική συνδεσιμότητά μας με την Ιβηρική χερσόνησο ενισχύεται, καθώς το αεροδρόμιο Λάρνακας θα συνδέεται πλέον απευθείας με τρεις πόλεις. Τη Βαρκελώνη και Μαδρίτη (τρεις φορές την εβδομάδα) και τώρα το Οπόρτο.