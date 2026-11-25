Ολίγον ανιστόρητος ο Προέδρος ή παρασύρθηκε από ανάρτηση ενός πρώην υπουργού, του Δώρου Θεοδώρου ότι «για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε διώξεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα». Και επί Τάσσου Παπαδόπουλου ενισχύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σφετερισμού ε/κ περιουσιών και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, και επί Δημήτρη Χριστόφια εκδόθηκε στην Κύπρο και καταδικάστηκε ο Γκάρι Ρομπ, στην πρώτη ποινική καταδίκη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Πρόεδρος ή κάποιος εκ των συνεργατών του, διάβασε την ανάρτηση του υπουργού του Τάσου, τότε υπουργού Δώρου Θεοδώρου και έπεσε θύμα μιας χονδροειδέστατης γκάφας. Κοντή μνήμη αλλά και υποτίμηση της κοινής γνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν σώζονται ούτε τα προσχήματα.