Δε λέμε, καλός ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση, αλλά κάποιες φορές οι αρμόδιοι θα πρέπει να έχουν λίγη περισσότερη γείωση με την πραγματικότητα. Η κάρτα φιλάθλου μπήκε στον Ψηφιακό Πολίτη και απλά ταλαιπωρεί κόσμο. Χρειάζεσαι διαδίκτυο για να ανοίξει, που στα γήπεδα δεν είναι διαθέσιμο πάντα λόγω της μαζικής παρουσίας κόσμου, ενώ είναι και ένα ζήτημα οι κωδικοί που τους ξεχνούν πολλοί. Πολλά τα προβλήματα και με τους μεγαλύτερους που δεν γνωρίζουν πώς να μπουν στην εφαρμογή, ενώ είναι και ένα θέμα ότι πρέπει να έχεις πάντα μπαταρία στο κινητό. Τώρα που θα πάνε αποκλειστικά στον Ψηφιακό Πολίτη και τα εισιτήρια, τα προβλήματα θα αυξηθούν. Δυστυχώς, η είσοδος στο γήπεδο δεν είναι για όλους η ίδια και κάποια μέτρα που φαντάζονται διάφοροι ότι λειτουργούν μια χαρά, είναι ανεφάρμοστα στις μαζικές εισόδους και στα πέταλα. Αλήθεια κύριοι, πήγατε ποτέ γήπεδο σε κερκίδα εκτός των επισήμων;