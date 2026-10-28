Σε αργία με μισθό €2.000 τον μήνα

Η εκκλησιαστική περιουσία, κινητή και ακίνητη, δεν ανήκει ούτε στον Αρχιεπίσκοπο ούτε στην Ιερά Σύνοδο. Είναι, όμως, οι διαχειριστές της. Συνεπώς, οφείλουν να την προστατεύουν. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι αδυνατούν να βρουν λύση με τον Μητροπολίτη Τυχικό.

Ο έκπτωτος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός μπορεί να μην ασκεί εδώ και μήνες κανένα καθήκον, εξακολουθεί, όμως, να λαμβάνει το ήμισυ του μισθού του, δηλαδή περίπου €2.000 τον μήνα, καθώς βρίσκεται σε αργία, ενώ διατηρεί τον βαθμό του μητροπολίτη. Πρόκειται για εξόφθαλμη περίπτωση διασπάθισης εκκλησιαστικού χρήματος.

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