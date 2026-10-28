Αναζητούν σειρήνες που… ηχούν

Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα με προβληματικές και απαρχαιωμένες σειρήνες. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές κατά τις προγραμματισμένες ετήσιες επετείους μνήμης του Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανησυχία για τη λειτουργία τους σε περίπτωση κρίσης. Στον προϋπολογισμό του 2027 για την Πολιτική Άμυνα υπάρχει σχετικό κονδύλι €226.100, για καταρτισμό προδιαγραφών και εγγράφων για καινούριο σύστημα σειρήνων, μέσα από αγορά υπηρεσιών.

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