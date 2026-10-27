Καλή ιδέα τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια για την επιτήρηση υπόδικων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Το κόστος! Όπως εξήγησε χθες στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κάθε βραχιολάκι κοστίζει περίπου 5.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα έξοδα παρακολούθησης, οι υποδομές και το προσωπικό που απαιτείται. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να ψηφίσουμε μια νομοθεσία και να θεωρήσουμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Χρειάζονται και χρήματα για να εφαρμοστεί. Και επειδή η προστασία των θυμάτων δεν μπορεί να περιμένει επ' αόριστον, μήπως πρέπει να αλλάξουμε πόρτα; Για τα βραχιολάκια, αντί να χτυπάμε την πόρτα του Φυτιρή, μάλλον πρέπει να χτυπήσουμε εκείνη του ΥΠΟΙΚ;
Η μπάλα στον Μάκη, για το βραχιολάκι
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