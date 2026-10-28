Καλά πόσο νου χρειάζεται να έχει κάποιος για να καταστεί σαφές ότι η δήθεν μακέτα των νέων Κεντρικών Φυλακών δεν έχει καμιά απολύτως σχέση είτε με master plan είναι με αυθεντικό σχέδιο των νέων υποδομών; Το Υπουργείο διευκρίνισε από την πρώτη στιγμή ότι το σχέδιο δόθηκε για να υπάρχει μια γενική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα. Ξεκαθάρισε επίσης ότι πρόκειται για ενδεικτική απεικόνιση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το Master Plan του έργου ούτε προδικάζει την τελική μορφή ή διάταξή του. Υπήρχε δηλαδή περίπτωση να δίδονταν φόρα παρτίδα τα σχέδια και η διάταξη των Κεντρικών Φυλακών;
Οι Φυλακές, η ΤΝ και ο κοινός ανύπαρκτος νους
ΠΥΡ
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