Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λάρνακα και Λεμεσό λόγω κακοκαιρίας - Πότε αναμένεται αποκατάσταση
Βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν επηρεάσει περιοχές της ορεινής Λεμεσού και της επαρχίας Λάρνακας, με την ΑΗΚ να εργάζεται για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην ορεινή Λεμεσό, συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται για αποκατάσταση βλαβών που έχουν επηρεάσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με την εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς να τοποθετείται μέχρι τις 11:30 π.μ. το αργότερο.
Παράλληλα, διακοπές ρεύματος επηρεάζουν περιοχές της επαρχίας Λάρνακας, και συγκεκριμένα τη Σκαρίνου, τη Χοιροκοιτία και τον Άγιο Θεόδωρο, όπου η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται μέχρι τις 11:00 π.μ.
Τα συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται επί ποδός για εντοπισμό και επιδιόρθωση των βλαβών, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις για τυχόν νεότερες ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης.
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