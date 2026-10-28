Λάνα Νουσεϊμπέ: Πρόληψη συγκρούσεων, μεταρρύθμιση και ανεξαρτησία στον πυρήνα της υποψηφιότητάς της

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν δημιουργήθηκαν για να συμφωνούν με τον κόσμο. Δημιουργήθηκαν για να βοηθούν τον κόσμο να συμφωνεί», ανέφερε. «Η πρόοδος δεν απαιτεί να εξαφανιστούν οι διαφορές μας. Απαιτεί να εργαστούμε μέσα από αυτές», πρόσθεσε.

Επικαλούμενη την εμπειρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για το Ψήφισμα 2681 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, καθώς και για το Ψήφισμα 2720 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Όπως είπε, μικρότερες συμφωνίες, όπως μια τοπική εκεχειρία, μια ανταλλαγή κρατουμένων ή ένας διάδρομος για τρόφιμα και φάρμακα, μπορούν να δημιουργήσουν την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για ευρύτερες διευθετήσεις.

Η Νουσεϊμπέ δεσμεύθηκε ότι, εφόσον επιλεγεί, θα παρεμβαίνει εγκαίρως, προτού οι διαφορές εξελιχθούν σε πολέμους. «Ο ΟΗΕ δεν χρειάζεται να ηγείται κάθε διαδικασίας, αλλά πρέπει να είναι έτοιμος να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα όπου η παρουσία του προσθέτει αξία», δήλωσε.

Πρότεινε τη συγκρότηση συμβουλίου διαμεσολάβησης κατά το πρώτο έτος της θητείας της, με τη συμμετοχή προσώπων εντός και εκτός του ΟΗΕ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις επαφές και την επιρροή τους για την επίλυση συγκρούσεων. Είπε ακόμη ότι θα ενθάρρυνε την ηγετική ομάδα του Οργανισμού να αναλαμβάνει πολιτικό ρίσκο για την ειρήνη.

«Δεσμεύομαι να αναλαμβάνω ρίσκα, ακόμη και όταν η αποτυχία φαίνεται το πιθανότερο αποτέλεσμα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση για την Ουκρανία. Όπως επισήμανε, θα καθοδηγείται από τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών.

Σε ερώτηση για το αν θα προτιμούσε δημόσιες παρεμβάσεις ή αθόρυβη διπλωματία, είπε ότι θα χρησιμοποιεί το δημόσιο βήμα όταν χρειάζεται, επιδιώκοντας παράλληλα λύσεις μέσω διακριτικών διπλωματικών επαφών. «Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι μενού α λα καρτ», υπογράμμισε.

Ερωτήσεις για το Σουδάν και την ανεξαρτησία της

Η Νουσεϊμπέ δέχθηκε ερωτήσεις από εκπρόσωπο του Κέντρου Ραούλ Βάλενμπεργκ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και από την αντιπροσωπεία του Σουδάν σχετικά με καταγγελίες για υποστήριξη των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και για τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας της.

Απαντώντας, δήλωσε ότι έχει λάβει άδεια από την υπουργική της θέση στα ΗΑΕ και παρέπεμψε τις ερωτήσεις για την πολιτική της χώρας στην εμιρατινή αντιπροσωπεία. Επανέλαβε τη δέσμευσή της στην ανεξαρτησία και την αμεροληψία που προβλέπει το άρθρο 100 του Χάρτη. «Εάν επιλεγώ, θα είμαι η Γενική Γραμματέας όλων και η αφοσίωσή μου θα είναι στον ΟΗΕ και στον Χάρτη», τόνισε.

Χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Σουδάν δοκιμασία για την επιτυχία του επόμενου Γενικού Γραμματέα και δεσμεύθηκε να θέσει το ζήτημα μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της. Ζήτησε άμεση παύση των εχθροπραξιών, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, καθώς και πολιτική διαδικασία που να αντανακλά τις δημοκρατικές προσδοκίες του σουδανικού λαού. Δήλωσε επίσης ότι θα στηρίζει το έργο των αποστολών διερεύνησης του ΟΗΕ για τη λογοδοσία και τη μεταβατική δικαιοσύνη.

Για τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία UN80 αποτελεί αφετηρία για περαιτέρω αλλαγές. «Βλέπω τη μεταρρύθμιση περισσότερο ως αλλαγή νοοτροπίας παρά ως αλλαγή οργανογράμματος», δήλωσε, ζητώντας σαφείς στόχους, αξιολόγηση κόστους και αποτελεσμάτων και κατανοητή ενημέρωση των κρατών μελών.

«Για κάθε δραστηριότητα θα ρωτάμε: ποιος είναι ο στόχος; Πόσο κοστίζει; Τι διαφορά θα κάνει; Και είναι ο ΟΗΕ ο καταλληλότερος θεσμός για να την υλοποιήσει;» ανέφερε. Πρόσθεσε ότι κάθε μεγάλο πρόγραμμα πρέπει να παρουσιάζει το κόστος και τα αποτελέσματά του με τρόπο που να μπορεί να κατανοήσει ένας υπουργός Οικονομικών μέσα σε ένα απόγευμα.

Για τη στελέχωση, δεσμεύθηκε για συνδυασμό αξιοκρατίας, γεωγραφικής πολυμορφίας και ισότητας των φύλων. «Η ανώτερη ηγετική ομάδα πρέπει να μοιάζει με τον κόσμο που εκπροσωπεί», σημείωσε. Για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαδικασία υπό την καθοδήγηση των κρατών μελών, την οποία θα υποστήριζε από τη θέση της Γενικής Γραμματέως.

Στο πεδίο της ανάπτυξης, υποστήριξε ότι η βοήθεια των προηγούμενων δεκαετιών δεν πρόκειται να επιστρέψει με τη μορφή που ήταν γνωστή και ζήτησε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της παρουσίας του ΟΗΕ στις χώρες. Έθεσε ως προτεραιότητες δικαιότερες λύσεις για το χρέος, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και φιλανθρωπικούς φορείς.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεσμεύθηκε ότι θα τα υπερασπίζεται «με αυστηρότητα και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά». Υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών πόρων και πρότεινε τον ορισμό αρμόδιου προσώπου στο γραφείο της για την προστασία των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους, στην κλιματική αλλαγή και στην τεχνητή νοημοσύνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει είτε τον μεγάλο εξισωτή είτε τον μεγάλο παράγοντα διχασμού. Η επιλογή είναι δική μας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΗΕ μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών αρχών και στη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία.

Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε ότι θα εργαστεί για την υλοποίηση της λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κατά τη συζήτηση, οι εκπρόσωποι της Παλαιστίνης και του Μαρόκου εξέφρασαν τη στήριξη των χωρών τους στην υποψηφιότητά της.

«Δεν υπάρχει ιεράρχηση στον πόνο των αμάχων», υπογράμμισε, δηλώνοντας ότι θα είναι Γενική Γραμματέας για κάθε ήπειρο, κάθε σύγκρουση και κάθε κράτος μέλος. «Ένας Γενικός Γραμματέας δεν λαμβάνει εντολές από κανέναν και φέρει ευθύνη για όλους», ανέφερε, προτάσσοντας την ανεξαρτησία του αξιώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ