Υπόθεση ληστείας σε βάρος 22χρονου διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό.
Του έστησαν καρτέρι ενώ έκανε παράδοση στη Λεμεσό - Τέσσερις κουκουλοφόροι λήστεψαν διανομέα φαγητού
Ο 22χρονος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, ωστόσο δεν τραυματίστηκε χάρη στο προστατευτικό κράνος που φορούσε τη στιγμή της επίθεσης.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 22χρονου, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ενώ κινείτο με ποδήλατο στην οδό Αγίας Φυλάξεως για να παραδώσει παραγγελία, τον προσέγγισαν δύο μοτοσικλέτες μαύρου χρώματος, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τέσσερα πρόσωπα.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ένα από τα τέσσερα πρόσωπα φέρεται να τον κτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι. Ωστόσο, ο 22χρονος δεν τραυματίστηκε, καθώς φορούσε προστατευτικό κράνος την ώρα του περιστατικού.
Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να άρπαξαν το πορτοφόλι του διανομέα και να διέφυγαν από τη σκηνή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών της ληστείας.
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